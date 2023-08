Les loyers ont atteint un nouveau sommet en juillet au Canada: rapport

TORONTO-

Les locataires canadiens déplorent depuis longtemps l’augmentation des prix qu’ils voient les propriétaires demander aux locataires, mais en juillet, ces totaux ont atteint un niveau jamais vu dans l’histoire du pays.

Les données de Rentals.ca et de la firme de recherche Urbanation publiées cette semaine montrent que le loyer moyen demandé en juillet a atteint 2 078 $, soit un peu moins de 9 % de plus qu’au même mois l’an dernier.

Les organisations à l’origine des données ont déclaré que les chiffres de juillet constituent également le rythme de croissance le plus rapide au cours des trois derniers mois et ajoutent que le loyer moyen demandé a augmenté de 1,8% entre juin et juillet, l’augmentation la plus rapide d’un mois à l’autre au cours des huit derniers mois. mois.

Par rapport à juillet 2021, le loyer moyen demandé a augmenté de 21 %, ajoutant 354 $ par mois en moyenne.

« Je ne serais pas du tout surpris si les loyers moyens demandés l’an prochain en Ontario grimpaient à 3 500 $ », a déclaré Douglas Kwan, directeur des services de défense des droits et des services juridiques au Advocacy Centre for Tenants Ontario, qui défend les droits des locataires.

« Il ne semble vraiment y avoir aucun signe que cette crise va s’atténuer ou s’atténuer. »

Kwan voit régulièrement des locataires choqués par les augmentations de loyer proposées par leurs propriétaires ou par les chiffres qu’ils voient sur les annonces. Dans un cas, une famille de réfugiés syriens a commencé à louer une maison à Waterloo, en Ontario, pour 2 000 $ par mois. Leur propriétaire les a approchés un an plus tard pour demander près de 4 000 $ par mois à la place.

«Nous entendons également des histoires de personnes venant de partout au Canada, certaines qui ont vendu leur propriété pour déménager dans l’est de l’Ontario (dans un nouvel immeuble annoncé comme abordable), espérant trouver un endroit pour prendre leur retraite qui était abordable», a déclaré Kwan.

« Eh bien, ils ont emménagé là-bas et ils ont découvert que leur immeuble était exonéré de contrôle des loyers, mais ils ont constaté que leurs loyers augmenteraient de 20% l’année suivante. »

Bien qu’il existe de nombreux facteurs, notamment le manque de logements abordables, la hausse des loyers demandés, Rentals.ca et Urbanation ont attribué la hausse de juillet à une augmentation du nombre d’étudiants de niveau postsecondaire signant des baux avant l’automne, à des niveaux de croissance démographique sans précédent et à des acheteurs de maison qui tardent à achats alors que les taux d’intérêt ont augmenté.

« Le marché locatif du Canada est actuellement confronté à une tempête parfaite de facteurs qui poussent les loyers vers de nouveaux sommets », a déclaré Shaun Hildebrand, président d’Urbanation, dans un communiqué de presse.

« Il s’agit notamment de la haute saison des activités de location, d’une politique d’ouverture des frontières pour les nouveaux résidents, d’une augmentation rapide des revenus et des pires conditions d’accessibilité à la propriété. »

Les agents immobiliers ont signalé que certains acheteurs potentiels sont restés à l’écart du marché du logement pendant la majeure partie de l’année après avoir été effrayés par une succession de hausses de taux d’intérêt qui ont érodé leur pouvoir d’achat.

Le prix moyen d’une maison a atteint 709 218 $ en juin, en hausse de 6,7 % par rapport à l’année précédente, a déclaré l’Association canadienne de l’immeuble le mois dernier. Sur une base désaisonnalisée, il était de 709 103 $, en baisse de 0,7 % par rapport à l’année précédente.

L’organisation estime que le prix moyen national des maisons diminuera légèrement de 0,2 % par rapport à 2022 pour s’établir à 702 409 $ cette année avant de grimper à 723 243 $ en 2024.

De tels prix maintiennent les aspirants acheteurs sur le marché locatif, mais ils ne voient pas non plus beaucoup de soulagement là-bas.

Pour la toute première fois, les loyers moyens demandés pour les copropriétés et les appartements construits à cet effet ont dépassé 2 000 $ en juillet, atteignant 2 008 $, selon les recherches de Rentals.ca et Urbanation.

À eux seuls, les appartements d’une chambre ont connu une augmentation annuelle de 13 % et une hausse mensuelle de 2,5 %, portant le chiffre de juillet à 1 850 $.

Le loyer moyen demandé pour un logement de deux chambres était de 2 191 $, suivi de 2 413 $ pour les logements de trois chambres. Cependant, les studios coûtaient en moyenne 1 445 $.

Une grande partie de la croissance des loyers annuels demandés pour les appartements construits à cet effet et les appartements en copropriété provient de Calgary, qui a conservé son statut de région affichant la croissance des loyers la plus rapide parmi les plus grands marchés du Canada.

Montréal a également connu une accélération significative des loyers demandés, mais la plupart des autres marchés ont connu une croissance plus lente que la norme ces derniers temps.

Le rapport Rentals.ca et Urbanation a également détecté une augmentation des demandes de loyers pour ceux qui recherchent des colocataires. En Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, le loyer demandé pour de tels logements a augmenté en moyenne de 16 % au cours de la dernière année pour atteindre 971 $.

Vancouver et Toronto ont décroché les premières places pour les loyers moyens demandés pour les colocataires, avec des loyers de 1 455 $ et 1 296 $ respectivement.

De tels chiffres n’étaient pas une surprise pour Kwan.

« Nous avons vu des publicités, où non seulement des chambres dans une maison sont louées, mais même la moitié d’un matelas, la moitié d’un lit est louée, ou vous avez une chambre où il y a deux ou trois matelas qui sont loués aux locataires. »

« Cela souligne vraiment le fait que les gens ne peuvent pas se permettre de vivre dans nos communautés. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 août 2023.