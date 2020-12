Les loyers moyens des appartements à San Francisco ont encore baissé et sont désormais en baisse de plus de 25% depuis le début de la pandémie, les habitants continuant de fuir les grandes villes.

En novembre, les loyers médians à San Francisco s’élevaient à 2054 dollars pour un appartement d’une chambre et à 2377 dollars pour un deux chambres – en baisse de 3,4% pour le mois et de 24,5% depuis mars, selon les données d’ApartmentList.

Cela vient alors que les craintes de densité dans la pandémie, les politiques de verrouillage sévères et la forte augmentation des crimes violents contribuent tous à un exode massif des villes côtières coûteuses, creusant les loyers.

Pendant ce temps, les villes de taille moyenne plus abordables ont vu les marchés locatifs se réchauffer, Boise, dans l’Idaho, en tête du peloton avec des loyers médians en hausse de 9% depuis mars – bien qu’ils soient toujours inférieurs à la moitié des prix à San Francisco.

Ce graphique montre la baisse des loyers médians à San Francisco, en Californie, et dans tout le pays à partir de novembre 2019. San Francisco est en tête du pays en matière de baisse des loyers

Le loyer médian et la variation sur un an des loyers à San Francisco sont comparés à ceux d’autres villes

Les loyers moyens des appartements à San Francisco ont encore baissé et sont désormais en baisse de plus de 25% depuis le début de la pandémie

San Francisco, qui a connu le premier verrouillage de la ville du pays et est restée soumise à de sévères restrictions, a longtemps été l’un des marchés de location les plus chers du pays.

La popularité des politiques de travail à distance généralisées auprès des travailleurs de la technologie de la région de la baie, combinée à la montée en flèche de la criminalité et des loyers exorbitants, a conduit beaucoup de personnes à fuir la ville.

Pour l’année jusqu’en novembre, les meurtres à San Francisco ont augmenté de 43% et les cambriolages de 46% par rapport à la même période l’année dernière, selon les données du SFPD.

Les tendances à San Francisco se sont également manifestées dans d’autres grandes villes.

À New York, les loyers médians d’un appartement de deux chambres ont chuté de 18% depuis mars, à 1649 $.

À Seattle, les loyers ont baissé de 19,1% et à Boston de 18,2%.

Parmi les autres villes qui ont connu les baisses les plus fortes, citons Chicago, Minneapolis, Washington DC, San Jose et Oakland en Californie et Arlington, en Virginie.

Les loyers médians sont comparés à l’évolution des loyers depuis le début de la pandémie, ce qui montre que les villes aux loyers les plus élevés ont connu les baisses les plus fortes

Les dix villes ayant la plus forte baisse des loyers depuis le début de la pandémie sont répertoriées

Les tendances de la croissance des loyers cette année sont comparées aux deux années précédentes dans ce graphique

Pendant ce temps, le marché locatif continue de se réchauffer dans les villes de taille moyenne plus abordables du Midwest et du Sud, alors que les travailleurs ayant la possibilité de travailler à domicile cherchent plus d’espace dans des environnements plus sûrs et moins denses.

«Comme nous sommes nombreux à passer la majorité de notre temps à la maison, il n’est pas surprenant que certains recherchent maintenant de nouveaux endroits où ils peuvent se permettre plus d’espace», écrivent les analystes d’ApartmentList.

Après Boise, Chesapeake, en Virginie, a vu les loyers médians de deux chambres augmenter le plus depuis mars, en hausse de 8,4% à 1371 $.

Les autres villes qui ont connu la plus forte croissance des loyers étaient Greensboro, en Caroline du Nord; Toledo, Ohio; Albuquerque, Nouveau-Mexique; Memphis, Tennessee; Chula Vista, Californie et Reno, Nevada.

« Bien que nous puissions voir les premiers signes que les locataires font des choix de logement indépendamment de l’endroit où se trouvent leurs emplois, de nombreuses villes avec la croissance des loyers la plus rapide sont toujours à distance de navettage des grands centres pour l’emploi », ont écrit les analystes.

Par exemple, Greensboro est à moins de 90 minutes de trajet de Charlotte et Chula Vista est une banlieue voisine de San Diego.

Les villes de banlieue ont connu de modestes augmentations des loyers alors qu’elles ont diminué dans les grandes villes

Les dix villes avec la plus forte augmentation des loyers depuis mars sont vues ci-dessus

«Cette tendance peut indiquer que même les travailleurs qui prévoient une transition permanente vers le travail à distance apprécient toujours l’option d’aller au bureau en cas de besoin», écrivent les analystes.

Bon nombre des changements dans les modes de logement ont peut-être aussi été dus à la nécessité, car les travailleurs licenciés lors de la pandémie ont été contraints de déclasser leurs conditions de vie.

Alors que l’économie se redresse lentement et que les vaccins mettent un terme à la pandémie, certaines tendances peuvent s’inverser.

«Dans le même temps, il est prouvé qu’une adoption croissante du travail à distance survivra à la pandémie, ce qui pourrait modifier considérablement les choix de logement des travailleurs dans ces arrangements flexibles», notent les analystes.

« Dans ce contexte, nous assistons à une forte baisse de la demande de logements locatifs coûteux dans des villes comme San Francisco et New York, tandis que des villes de taille moyenne plus abordables telles que Boise continuent de se réchauffer. »