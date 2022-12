Les loyers moyens au Canada dépassent les 2 000 $ pour la toute première fois, selon de nouvelles données

Le coût mensuel moyen de la location d’une maison au Canada a dépassé 2 000 $ pour la première fois en novembre, selon un rapport publié mercredi.

Les données montrent que les locataires canadiens déboursent en moyenne 2 024 $ par mois pour garder un toit au-dessus de leur tête. Le chiffre couvre tous les types de logements, des studios aux maisons individuelles.

Il s’agit d’une hausse de 12,4 % par rapport à novembre dernier, dépassant de loin le taux d’inflation de 6,9 ​​% au Canada.

Le nouveau rapport a été publié par le site de recherche de location Rentals.ca et Urbanation, une firme de recherche immobilière. Il s’appuie sur des données compilées à partir du service d’inscriptions internes de Rentals.ca et souligne que le prix de la location augmente dans presque tous les marchés du pays.

Les coûts des logements d’une et de deux chambres étaient les plus élevés à Vancouver, soit 2 633 $ et 3 598 $ par mois, respectivement.

Toronto avait les deuxièmes loyers les plus élevés. Le prix moyen d’un appartement d’une chambre dans la ville a bondi de 23 % depuis la même période l’an dernier, s’établissant à 2 532 $ par mois. Un appartement de deux chambres vous coûtera en moyenne 3 347 $ par mois, selon le rapport.

Des 20 villes canadiennes avec les loyers moyens les plus chers, toutes sauf une — Halifax — se trouvaient en Colombie-Britannique et en Ontario. La plus forte augmentation d’une année sur l’autre pour un logement à une chambre a été observée à Burnaby, en Colombie-Britannique, où les locataires ont payé 32 % de plus le mois dernier qu’en novembre 2021.

REGARDER | Les loyers moyens montent en flèche partout au Canada :

Les augmentations des coûts de location ne montrent aucun signe de ralentissement, note le rapport. Les sauts d’une année sur l’autre sont à deux chiffres depuis mai, novembre étant le plus élevé à ce jour.

“Les loyers au Canada augmentent à une vitesse exceptionnellement élevée, ce qui a un effet profond sur l’abordabilité du logement alors que les taux d’intérêt continuent d’augmenter”, a déclaré Shaun Hildebrand, président d’Urbanation, dans un communiqué de presse sur les résultats.

“Avec les villes les plus chères connaissant une offre très faible et les taux d’augmentation des loyers les plus rapides, les régions à forte croissance démographique voient la demande se déplacer vers des zones plus abordables.”

En ce qui concerne uniquement les appartements et condos locatifs construits à cet effet, le Canada atlantique a en fait connu le taux d’augmentation annuel le plus rapide des coûts de location avec une croissance combinée de 31,8 % d’une année à l’autre pour la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard.

Les logements d’une chambre au Canada atlantique coûtaient en moyenne 1 716 $ par mois en novembre, tandis que les logements de deux chambres coûtaient en moyenne 2 032 $, selon le rapport.

À l’inverse, Montréal – le plus grand marché locatif du Canada, selon le rapport – a connu la croissance la plus lente des augmentations de loyer à seulement 7,6 %.

REGARDER | Pourquoi le loyer devient si cher partout au Canada :

La montée en flèche des coûts de location survient alors que les taux d’intérêt plus élevés ont refroidi les marchés du logement dans tout le pays. Normalement, un ralentissement du marché immobilier serait une bonne nouvelle pour les locataires, car les propriétaires peuvent être impatients de trouver des locataires fiables, mais le problème se résume à l’offre et à la demande.

“Les taux d’intérêt contribuent en fait à augmenter l’inflation des loyers, car de nombreuses personnes n’achètent pas, alors elles louent davantage”, a-t-il ajouté. L’économiste de la CIBC, Benjamin Tal, a déclaré à CBC News le mois dernier .

Le problème est aggravé par le fait que les coûts d’emprunt élevés signifient que les constructeurs annulent les développements et que les investisseurs hésitent à injecter de l’argent dans de futurs projets immobiliers.

“Des taux d’intérêt plus élevés réduisent l’incitation à investir dans l’immobilier, en particulier dans les copropriétés”, a déclaré Tal. “Donc, si vous n’avez pas ces unités, c’est un autre facteur qui fait grimper le coût de la location de ce qui reste.”