Les loyers des maisons unifamiliales augmentent pour le troisième mois consécutif

Les loyers des maisons unifamiliales ont augmenté de 12,6 % en juillet par rapport au même mois l’an dernier, mais les gains continuent de diminuer par rapport au sommet historique observé en avril, selon un nouveau rapport de CoreLogic.

La plupart des grandes régions métropolitaines connaissent le même refroidissement, même dans la Sun Belt, qui a vu les loyers grimper le plus au cours des premières années de la pandémie.

Miami continue d’enregistrer la plus forte hausse, avec des loyers en hausse de près de 31 % par rapport à l’année précédente, mais cela représente en fait une baisse par rapport à la croissance de 41 % observée en mars. Les loyers de Phoenix ont augmenté de 12,2 % par an en juillet, contre 18 % en mars.

Les loyers ont grimpé en flèche dans les endroits plus chauds en grande partie en raison du déménagement des travailleurs à distance pendant la pandémie. Ils ont également choisi des maisons unifamiliales plutôt que des appartements parce qu’ils voulaient plus d’espace. La demande a rapidement alimenté les loyers et a durement touché l’abordabilité. L’inflation prenant désormais une plus grande part dans le portefeuille des consommateurs, la demande pour ces locations à prix élevé diminue et les propriétaires perdent leur pouvoir de fixation des prix.

“Juillet a marqué le troisième mois de gains annuels plus lents dans les loyers unifamiliaux”, a déclaré Molly Boesel, économiste principale chez CoreLogic. “Cependant, les taux d’intérêt plus élevés cette année ont augmenté les versements hypothécaires mensuels pour les nouveaux prêts, et les acheteurs potentiels peuvent choisir de continuer à louer plutôt qu’à acheter, ce qui aide à contrôler les augmentations de prix.”

La croissance des loyers a un peu augmenté dans certains grands marchés du nord-est, comme Philadelphie, New York et Washington, DC Le retour au travail des employés du gouvernement à DC et des travailleurs de la technologie et de la finance à New York alimente une partie de cela.

Alors que Miami et Atlanta enregistrent les plus fortes hausses de loyers, St. Louis et Honolulu enregistrent les plus faibles. Les taux d’inoccupation, cependant, continuent d’être extrêmement bas sur la plupart des principaux marchés, car la demande dépasse l’offre.