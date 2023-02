Les loyers de Manhattan ont atteint un record en janvier

Les loyers médians à Manhattan ont atteint un nouveau record en janvier, la vigueur du marché du travail et l’offre limitée d’appartements ayant fait grimper les prix.

Selon un rapport de Douglas Elliman et Miller Samuel. Le loyer moyen à Manhattan était de 5 142 $, en hausse de 13 % par rapport à janvier 2022.

actualités liées à l’investissement

Les analystes et les experts immobiliers s’attendaient à ce que les loyers commencer à tomber en janvier après des hausses record à la fin de l’année dernière. Mais malgré une économie en baisse et des licenciements très médiatisés dans la finance et la technologie, la demande locative à Manhattan reste forte.

“Nous ne voyons pas les loyers baisser de manière significative”, a déclaré Jonathan Miller, PDG de Miller Samuel, une société d’évaluation et de recherche immobilière. “Ils bougent vraiment de côté.”

Les analystes disent que le principal moteur du marché locatif de Manhattan est un marché du travail solide. Alors que les licenciements dans les grandes entreprises technologiques et les banques de Wall Street ont fait la une des journaux, le marché du travail global et la croissance des salaires restent solides à New York. À mesure que de plus en plus de travailleurs retournent au bureau, davantage d’employés peuvent également retourner en ville.

Les nouveaux baux en janvier ont bondi de 8 % par rapport à décembre et de 9 % par rapport à janvier 2022, ce qui suggère que même si les prix sont élevés, les locataires sont toujours prêts à les payer.

Dans le même temps, le stock d’appartements disponibles, bien qu’en hausse, reste faible. Le taux d’inoccupation – ou la part des appartements disponibles à la location – était de 2,5% le mois dernier, en dessous du taux de 3% plus typique de Manhattan, a déclaré Miller.

Joshua Young, vice-président exécutif et directeur général des ventes et de la location chez Brown Harris Stevens, a déclaré que la force locative est “l’histoire de deux villes”.

Il a déclaré qu’il existe une forte demande pour de nouvelles locations de haute qualité à venir sur le marché dans des emplacements de choix, créant une offre limitée d’appartements haut de gamme. Dans le même temps, de plus en plus d’acheteurs potentiels d’appartements choisissent de louer en attendant que les prix de vente baissent.

“Ils sont assis et attendent dans les locations jusqu’à ce que les prix baissent”, a-t-il déclaré. “Ils ne veulent pas être ceux qui achètent et surpayent une propriété qui vaudra moins dans six mois.”

La demande de location est particulièrement élevée dans les locations de luxe, car de nombreux acheteurs potentiels de luxe choisissent de louer. Près d’une location de luxe sur cinq en janvier a conduit à une guerre d’enchères, a déclaré Miller.

Selon les analystes, les loyers ne devraient pas beaucoup baisser, voire pas du tout, dans les mois à venir, à moins que l’économie et le marché du travail ne s’essoufflent.

“Je pense que 2023 sera aussi solide que 2022 en ce qui concerne le marché locatif [goes]”, a déclaré Young.