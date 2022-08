Les loyers aux États-Unis atteignent un niveau record pour la deuxième année consécutive

Les facteurs influençant la hausse comprennent l’inflation et une augmentation de l’immigration clandestine

Les loyers aux États-Unis ont atteint un niveau record pour la deuxième année consécutive, avec une unité d’une chambre qui coûte désormais près de 1 500 dollars en moyenne, selon le Zumper National Rent Index, qui a publié son dernier rapport lundi. C’est une augmentation de près de 12 % par rapport à la même période l’an dernier.

Les villes très peuplées où l’offre est rare, comme New York et San Francisco, ont vu leurs loyers s’envoler encore plus loin dans la stratosphère. Le loyer médian d’une unité d’une chambre à Manhattan est de 4 212 $ par mois, tandis que la moyenne des cinq arrondissements de la ville est de 3 930 $. Le chiffre pour l’unité de même taille à San Francisco s’élevait à 3 040 $. Les augmentations de loyer pour les logements de deux chambres ont été encore plus prononcées dans les deux villes.

Ces villes sont également des pôles d’attraction pour les immigrants nouvellement arrivés, dont le nombre pourrait exacerber la pénurie de logements abordables dans les villes elles-mêmes et dans les régions avoisinantes. D’autres hotspots d’immigrants, tels que Miami, Boston, Los Angeles et Washington DC, ont également rempli la liste des 10 plus chers de Zumper, tandis que les villes frontalières du Texas d’El Paso et de Laredo languissaient à l’extrémité opposée du classement, fixant le locataire moyen retour pas plus de 880 $ et 850 $, respectivement, pour une chambre.

Alors que plus de la moitié des villes américaines ont enregistré des augmentations de loyer à deux chiffres, ne laissant que 18 villes sur la liste où un appartement d’une chambre peut être acheté pour moins de 1 000 dollars en moyenne, seules deux villes ont révélé une baisse significative, selon Zumper : Des Moines , Iowa et Cleveland, Ohio. Les États peu peuplés du Midwest, tels que le Kansas, l’Iowa et l’Oklahoma, dominent les endroits les moins chers où vivre aux États-Unis, avec Akron, dans l’Ohio, en tête du peloton avec un loyer mensuel très abordable de 650 $.