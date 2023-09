Nouvelles données de l’agent immobilier et de location Hamptons montrent que le loyer moyen d’un bien nouvellement loué a bondi de 12% sur l’année jusqu’en août, le plus rapide depuis le lancement de son indice en 2014.

Les évènements clés

« En prévision de la réunion de novembre, nous voyons une plus grande chance que les pressions séquentielles sur les salaires et les prix se soient suffisamment atténuées pour permettre au MPC de rester en pause, compte tenu de sa préférence pour un pic plus plat. »

Les vendeurs de maisons britanniques réduisent leurs prix demandés au rythme le plus rapide depuis plus d’une décennie, après que les taux d’intérêt élevés ont freiné la demande immobilière cet été.

La proportion de logements sur le marché ayant bénéficié d’au moins une réduction de prix est à son plus haut niveau depuis janvier 2011, a rapporté le site immobilier Rightmove.

Selon Rightmove, plus de 36 % des propriétés sur le marché ont vu leur prix demandé réduit au moins une fois, contre une moyenne de 31,2 % avant la pandémie, les vendeurs tentant d’attirer des offres.

Cela a conduit à des réductions de prix moyennes de 6,2 %, ce qui était également la plus élevée depuis janvier 2011, réduisant de plus de 22 000 £ le prix moyen demandé.

Ces réductions suggèrent que certains vendeurs étaient trop optimistes quant à leurs prix demandés initiaux et ont dû procéder à des ajustements plus importants que d’habitude, les prêteurs Nationwide et Halifax signalant tous deux que les prix de vente chutent au rythme le plus rapide depuis 2009.

« De nombreux acheteurs et vendeurs ont pris une pause au cours de l’été pour avoir une certaine perspective sur le marché immobilier », a déclaré l’agent immobilier Emma Fildes, fondatrice de Tisseur de briques.

