Les loyers au Canada ont atteint un niveau record en juillet : rapport

Le loyer moyen demandé au Canada a atteint un niveau record de 2 078 $ en juillet, selon le dernier rapport sur les loyers de Rentals.ca et de la société de recherche Urbanation. C’est la première fois que le loyer moyen demandé pour les appartements construits à cet effet et les appartements en copropriété dépasse 2 000 $.

Le rapport mensuel compare les loyers des appartements, des copropriétés et des maisons sur les marchés immobiliers de taille moyenne et grande à travers le pays et révèle que les loyers ont augmenté de 8,9 pour cent par an en juillet. Il s’agit du rythme de croissance le plus rapide des trois derniers mois.

En fait, les loyers en juillet étaient 21 pour cent plus élevés qu’au cours de la même période deux ans auparavant, augmentant de 354 $ par mois par rapport à juillet 2021.

Les loyers ont augmenté de 1,8 pour cent en moyenne de juin à juillet, ce qui représente la croissance mensuelle la plus rapide des huit derniers mois. L’analyste immobilier David Aizikov attribue une partie de cette augmentation à la demande saisonnière de logements.

« Le mois dernier a vu ce qui est généralement le pic de l’activité annuelle de location au Canada », a déclaré Aizikov à CTVNews.ca dans un courriel vendredi. « Avec la résurgence du retour des étudiants à l’école, et en combinaison avec le temps chaud qui incite les autres à déménager, nous avons constaté une forte demande de location et, par conséquent, une accélération des loyers. »

Le rapport cite également une croissance démographique record et le coût élevé de l’accession à la propriété – exacerbé par des taux d’intérêt élevés – comme facteurs à l’origine des loyers élevés.

Depuis que la Banque du Canada a lancé une série de hausses agressives des taux préférentiels en mars 2022, les coûts d’intérêt hypothécaires ont également augmenté, jusqu’à 30,6 pour cent en juillet. Lors de sa 10e hausse de taux depuis mars, la banque centrale a relevé son taux d’intérêt de référence de 25 points de base le 12 juillet, marquant la première fois depuis début 2001 que ce chiffre atteignait 5 pour cent.

Parmi les locations d’appartements et de copropriétés spécialement construits, ce sont les appartements d’une chambre qui ont connu la plus forte croissance en juillet, avec des loyers augmentant de 13 pour cent par an et de 2,5 pour cent par mois. À l’échelle du pays, les loyers des logements d’une chambre s’élevaient en moyenne à 1 850 $, comparativement à 2 191 $ pour les logements de deux chambres et à 2 413 $ pour les logements de trois chambres. Les logements les moins chers au Canada étaient les studios, avec des loyers moyens d’environ 1 445 $.

Les villes affichant les cinq loyers les plus élevés en août – sans compter les villes de taille inférieure à moyenne – étaient Vancouver ; Toronto; Burnaby, Colombie-Britannique; Mississauga, Ontario; et Richmond Hill, en Ontario. Les loyers moyens des appartements d’une et trois chambres à Vancouver étaient respectivement de 3 013 $ et 3 918 $. À Toronto, ils étaient respectivement de 2 592 $ et 3 370 $.

LE PLUS ÉLEVÉ À L’ÉCHELLE PROVINCIALE

À l’échelle provinciale, les loyers ont le plus augmenté d’une année à l’autre en Alberta, où le loyer moyen demandé en juillet était de 1 578 $, soit une hausse de 15,6 pour cent par rapport à juillet dernier. Le Québec a connu la deuxième plus forte croissance annuelle des loyers au Canada, soit 13,7. Les loyers moyens demandés dans cette province ont atteint 1 920 $ en juillet.

Puisque le logement constitue l’une des dépenses récurrentes les plus importantes pour les Canadiens, plusieurs choisissent de vivre avec des colocataires à mesure que le coût de la vie augmente. Selon un sondage réalisé en décembre 2022 par Maru Public Opinion pour la TD, 23 pour cent des Canadiens vivent avec un colocataire ou un membre de leur famille autre que leur conjoint ou leur enfant. Parmi ces personnes interrogées, 79 pour cent ont déclaré qu’il leur serait « très difficile » ou « assez difficile » de pouvoir vivre seuls.

LOCATIONS EN COLOCATION

Le rapport d’août de Rentals.ca montre que Vancouver et Toronto avaient les loyers moyens les plus élevés pour les locations de colocation au pays, soit 1 455 $ et 1 296 $ en juillet, respectivement.

Loyers moyens demandés pour les locations en colocation au Canada en juillet 2023. Les loyers demandés pour les colocations en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec ont augmenté en moyenne de 16 pour cent au cours de la dernière année, atteignant une moyenne parmi ces provinces de 971 $. Le Québec a connu la hausse annuelle la plus rapide des loyers des colocataires, avec une hausse de 23,8 pour cent pour atteindre une moyenne de 901 $. En Colombie-Britannique, les loyers des colocataires ont augmenté de 20,4 pour cent par rapport à 2022, pour atteindre 1 163 $. Les loyers des colocataires en Alberta ont augmenté de 14,4 pour cent, atteignant 810 $, et les loyers des colocataires en Ontario ont augmenté de 7,1 pour cent pour atteindre 1 009 $, dépassant 1 000 $ pour la première fois.