Les loyers américains s’envolent vers un nouveau record historique

Le taux de location médian américain a établi un nouveau record pour le 17e mois consécutif, grimpant de plus de 12 % par rapport à l’année précédente

Les Américains continuent d’être malmenés par des augmentations ininterrompues de leur coût de la vie, le dernier indicateur montrant que les taux des logements locatifs ont établi de nouveaux records pendant 17 mois consécutifs.

Le loyer mensuel médian dans les 50 plus grandes régions métropolitaines a bondi à 1 879 $ en juillet, en hausse de 12,3 % par rapport à l’année précédente, a rapporté mercredi Realtor.com. Les données sont basées sur les listes de Realtor.com pour les studios, les logements d’une chambre et de deux chambres, ce qui signifie que les appartements et les maisons plus grands sont exclus de la médiane.

Bien que les loyers continuent d’augmenter à un rythme à deux chiffres, le taux d’augmentation s’est ralenti par rapport au pic de 17,3 % en janvier. Le dernier gain fait suite à une augmentation de 14,1 % par rapport à l’année précédente en juin.

“Les propriétaires ont assoupli le montant des augmentations de loyer, mais de nombreux locataires ressentent toujours le pincement de leur budget mensuel”, Danielle Hale, économiste en chef de Realtor.com, a déclaré. “Même s’ils ont jonglé avec des coûts plus élevés pour la nourriture, l’épicerie et le transport, la hausse des loyers et des dépenses de logement est la principale source de pression financière.”

Lire la suite Plus d’Américains “souffrent” que jamais – sondage

Le taux d’inflation de référence aux États-Unis a grimpé de 8,5 % en juillet après avoir atteint un sommet en 40 ans de 9,1 % en juin. Et avec la banque centrale du pays poussant les taux d’intérêt à la hausse pour calmer l’inflation, les taux hypothécaires américains ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre 2008, ce qui rend plus difficile pour les locataires d’acheter des maisons.

Les ventes de maisons neuves ont chuté de 29,6% sur un an en juillet, a rapporté mardi le US Census Bureau. Cependant, même avec le ralentissement de la demande, le prix moyen d’une maison nouvellement construite est passé à 546 800 $, en hausse de 23 % par rapport à l’année précédente.

“De nombreux locataires sont simplement exploités”, dit Hale. “Entre la flambée de l’inflation, la hausse des prix de l’essence et les marchés boursiers et des crypto-monnaies en berne, ils ont moins d’argent en main pour dépenser plus en logement.”

LIRE LA SUITE: L’inflation américaine s’accélère pour atteindre son plus haut niveau en 40 ans

Les plus fortes augmentations de loyer en juillet ont eu lieu à Miami, à 26,2 %, et dans la région de New York, à 25,4 %. Realtor.com a déclaré qu’il y avait eu des guerres d’enchères pour des appartements et de longues files d’attente pour des journées portes ouvertes à New York, où les loyers ont augmenté de 38,3% en juillet, triplant à peu près le taux d’augmentation dans les banlieues environnantes. Boston, Chicago et Orlando, en Floride, ont également enregistré des augmentations d’une année sur l’autre dépassant 20 %.