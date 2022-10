Les loyers à New York sont à un niveau record

En 2020, Thelma Rose Annan a emménagé dans son appartement de Manhattan en payant 1 882 $ par mois de loyer. En 2021, il était de 2 400 $ par mois. Cette année, il a augmenté de 1 100 $ supplémentaires, portant son loyer mensuel à 3 500 $.

“Cette augmentation de saut est trop importante et je ne peux tout simplement pas me le permettre”, déclare Annan.

Les hausses de prix l’ont amenée à quitter la ville. «Je vais entreposer mes affaires et aller en Europe et y travailler à distance», dit-elle. “Et espérons que le logement se calme à New York.”

En plus de la flambée des prix des loyers, les locataires de New York sont confrontés à un autre défi : l’exigence qu’ils gagnent 40 fois le loyer lorsqu’ils postulent pour un appartement. Avec un loyer médian demandé à Manhattan d’environ 4 000 $, le revenu minimum pour avoir droit à un appartement médian est de 160 000 $.

Si un demandeur ne satisfait pas à cette exigence, il doit trouver un garant qui paie au moins 80 fois le loyer pour cosigner son bail.

“Quand j’ai emménagé pour la première fois dans cet appartement, c’était 1 882 dollars par mois et je gagnais 65 000 dollars”, explique Annan. « J’ai eu le privilège de payer ce loyer. Mais comme ce n’était pas 40 fois plus, j’avais besoin d’un garant.

Elle dit que c’était quelque chose d’embarrassant à gérer en tant que jeune de 29 ans titulaire d’une maîtrise. « J’ai prouvé que je pouvais y arriver par moi-même. Mais voici un barrage routier qui n’a pas de sens et semble être très classiste pour faire sortir certaines personnes », dit-elle.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Ce couple a acheté et rénové un manoir de 109 ans pour moins de 500 000 $. Maintenant, ça vaut 900 000 $ – jetez un œil à l’intérieur