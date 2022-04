Les loyalistes de Trump Gaetz, Greene, Boebert et Cawthorn voient tous une baisse de la collecte de fonds

Matt Gaetz, Lauren Boebert, Marjorie Taylor-Greene et Madison Cawthorn constituent le noyau de ce que le Daily Beast appelle les loyalistes de Trump. De toute évidence, cette distinction est une distinction de degré, tous les républicains à l’exception de Liz Cheney, Adam Kinzinger et Mitt Romney sont dans une certaine mesure des fidèles de Trump. Mais il ne peut y avoir aucun argument sérieux que les quatre ci-dessus sont vraiment « spéciaux ». (Le seul argument est qu’il devrait inclure Paul Gosar, mais pour les besoins de cet article, ce n’est pas le cas). La notoriété que les quatre ci-dessus ont largement payée l’année dernière dans un environnement post-insurrectionnel. Selon le Daily Beast, la situation s’est inversée cette année.

Les trois premiers mois de l’année ont pris plus de 275 000 $ combinés des poches des représentants Marjorie Taylor Greene (R-GA), Lauren Boebert (R-CO), Madison Cawthorn (R-NC) et Matt Gaetz (R- FL) – le quatuor d’America First, épris de Donald Trump, objecteurs d’élections exhibitionnistes. Tout compte fait, c’était leur pire spectacle à ce jour. Ça n’a pas toujours été comme ça.

En 2021, cet équipage a enregistré des rendements époustouflants, accumulant un gain combiné d’une année sur l’autre de 4,8 millions de dollars.

Ils paient plus qu’ils ne touchent? Peut-être se sont-ils habitués au style de vie qui leur était offert avec 4,8 millions de dollars à dépenser pour des «activités liées à la politique», et leurs habitudes de dépenses se sont étendues au-delà de leurs revenus. Sauf que non, les revenus ont également baissé. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs.

Bien sûr, on espérerait certainement que la collecte de fonds deviendrait beaucoup plus difficile pour un Matt Gaetz ou Madison Cawthorn. On se demande ce qu’une personne devrait faire pour se rabaisser aux yeux des électeurs si ces deux-là continuaient à faire fortune. La Bête expose les problèmes.

Cawthorn n’arrive pas à freiner ses dépenses effrénées. Les factures juridiques et de relations publiques ont anéanti Gaetz l’année dernière, mais se sont calmées pour l’instant, lui permettant de sortir le nez de l’eau. Et Greene semble avoir changé cette année, abandonnant ses efforts numériques éprouvés et coûteux et mettant à la place un gros pari sur une campagne de publipostage qui n’a pas abouti.

Boebert souffre peut-être par association, même s’il convient de noter qu’elle est celle qui souffre le moins en matière de collecte de fonds.

En ce qui concerne « qu’est-ce que tout cela signifie », je suis d’accord avec l’évaluation du Daily Beast, même si j’ajouterais une autre considération.

Premièrement, cela signifie que la première moitié de 2021 a été une ruée vers l’or pour les négationnistes électoraux qui ne se reproduira probablement pas (du moins pas avant 2025, et à ce stade, nous devons nous soucier davantage des dépenses en armes). Deuxièmement, cela signifie que les scandales qui les ont tous embrouillés sont enfin en train de se rattraper, et même les électeurs les plus extrêmes de MAGA voient des problèmes venir car tous, sauf Gaetz, sont confrontés à de solides défis primaires.

Et enfin, je crois que tout ce qui reste d’argent républicain est maintenant dirigé vers le pouvoir réel du parti à mesure que nous nous rapprochons de plus en plus des élections, c’est-à-dire Donald Trump, ou – dans certains cas particuliers, peut-être, le PAC du RNC. C’est une année électorale. Le contrôle du Congrès est en jeu et il y a moins de place pour une politique de « cascadeurs stupides » pour « posséder les libs ».

Dans l’ensemble, cependant. Les démocrates devraient toujours être heureux d’apprendre que moins d’argent est dirigé vers une entité conservatrice, en particulier ces quatre-là.