PIERRE, SD (AP) – L’électeur républicain de longue date du Dakota du Sud, Jim Thompson, est prêt à quitter le GOP, espérant qu’un exode de partisans de Donald Trump comme lui punira le politicien prééminent de l’État, le sénateur John Thune, pour avoir défié Trump.

Thompson, un annonceur et diffuseur de rodéo à la retraite, a regardé les appels de Trump aux partisans de venir à Washington pour empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale de Joe Biden et il a vu l’assaut qui a suivi sur le Capitole américain le 6 janvier. Mais alors que le Congrès tente de tenir Trump responsable de ses actions, Thompson voit un programme pour bannir l’ancien président de la politique et ramener le parti à des personnalités de l’establishment telles que Thune, le leader du GOP au Sénat.

«Nous étions fatigués de la façon dont les choses allaient, nous étions fatigués des réponses politiques et des retombées», a déclaré Thompson.

Thune faisait partie des républicains qui ont condamné l’insurrection au Capitole, la qualifiant d ‘«horrible» et s’engageant à «demander des comptes aux responsables». Mais comme la plupart de ses collègues du GOP, le sénateur a signalé la semaine dernière qu’il ne parlait pas de Trump.

Tous les sénateurs républicains, à l’exception de cinq, ont voté contre la tenue d’un procès en destitution. Bien que leurs votes n’aient pas été suffisants pour arrêter le procès à venir, le décompte était une baisse rapide des discussions sur la punition de Trump. Il est facile de trouver les motivations politiques derrière leur décision dans les petites villes du Dakota du Sud, où les électeurs toujours fidèles à Trump décideront de renvoyer Thune au Sénat l’année prochaine.

Alors que les dirigeants républicains de Washington ont flirté avec la punition de Trump, beaucoup de leurs électeurs n’en ont jamais rêvé. Ils croient aux affirmations sans fondement de Trump et de ses alliés de droite selon lesquelles les élections ont été volées et que la foule qui a pris d’assaut le Capitole a été aiguillonnée par des militants antifa. Ils considèrent la tentative de blâmer Trump pour le siège meurtrier comme une simple attaque contre un établissement présidentiel que les républicains n’ont jamais accepté.

Il n’y a pas eu de fraude généralisée lors des élections, ce que plusieurs responsables électoraux à travers le pays, dont l’ancien procureur général de Trump, William Barr, ont confirmé. Les gouverneurs républicains d’Arizona et de Géorgie, États clés du champ de bataille essentiels à la victoire de Biden, se sont portés garant de l’intégrité des élections dans leurs États. Presque toutes les contestations judiciaires de Trump et de ses alliés ont été rejetées par des juges, dont deux rejetées par la Cour suprême, qui comprend trois juges nommés par Trump.

«Je pense que toute cette affaire de destitution est une blague», a déclaré David Buchanan, le président d’une petite école biblique du Dakota du Sud qui a fièrement arboré un drapeau Trump sur sa maison. «Ils essaient simplement de détruire le président Trump. Ils le voient comme une menace.

Buchanan fait partie de ceux qui aimeraient entendre les républicains entreprendre une défense plus robuste de Trump. Au lieu de cela, la plupart ont fait valoir qu’un procès en destitution est inconstitutionnel, non pas que Trump est irréprochable pour l’émeute.

Buchanan a déclaré qu’il était frustré d’entendre Thune à la radio contrer les allégations de Trump de fraude électorale généralisée.

«Ce que nous voyons, c’est la destruction des États-Unis d’Amérique tels qu’ils ont été créés», a-t-il déclaré.

Un profond scepticisme quant à la couverture médiatique grand public et une croyance en un récit alternatif sont ancrés dans ces points de vue – désormais une caractéristique déterminante des soutiens les plus ardents de Trump, même ceux qui ont autrefois fait confiance aux nouvelles.

Brie Korkow, 37 ans, originaire de Pierre, qui dirige une entreprise familiale de rodéo, adorait faire des recherches sur des questions politiques lors d’une équipe de débat à l’université. Mais récemment, elle a abandonné tout espoir de faire confiance aux médias nationaux et a du mal à savoir quoi croire. Elle fait confiance à son journal local, mais estime que même les vérifications des faits des médias nationaux ne sont plus fiables.

«Cela revient à pouvoir trouver la vérité sur quelque chose», a-t-elle déclaré. «Avec les médias sociaux, c’est presque impossible.»

Bien que incertain de ce qui s’est réellement passé au Capitole, Korkow pense que les revendications électorales de Trump ont contribué à déclencher l’insurrection. Mais, faisant écho aux sénateurs républicains, elle pense qu’un procès en destitution ne fera que semer la discorde. Elle espère que le Sénat «laissera simplement le passé être révolu».

De plus, à la fin des quatre années de mandat de Trump, Korkow dit qu’elle n’était plus choquée par Trump.

Mais les législateurs républicains peuvent toujours sentir ses coups pointus. Lorsque Thune a contesté les allégations sans fondement de fraude électorale, Trump a déclaré la «carrière politique terminée» du sénateur et a suggéré au gouverneur du GOP Kristi Noem, une favorite des fans de Trump, de relever un défi principal en 2022. Elle s’est rapidement retirée de la contestation de Thune l’année prochaine.

Pourtant, parler d’une primaire n’est pas mort.

Un groupe Facebook privé appelé «Primaire John Thune en 2022» a attiré plus de 3 000 membres. L’un d’eux, Bruce W. Whalen, a déclaré que le refus de Thune de soutenir les allégations de fraude de Trump a attisé l’intérêt.

« Nous ne pouvons pas comprendre en tant que Dakotans du Sud pourquoi Thune, (Sen. Mike) Rounds et (Rep. Dusty) Johnson ne peuvent pas voir ce que nous voyons », a-t-il déclaré.

Whalen avait envisagé de se rendre à Washington pour la manifestation de Trump, convaincu que Thune, qu’il qualifiait de «jamais-Trumper», laissait voler l’élection. Alors que Whalen regardait à la télévision une foule de partisans de Trump attaquer le Capitole, il se souvient avoir été presque instantanément convaincu qu’ils étaient en fait des militants antifa. Antifa est un raccourci pour antifascistes et est une description large des groupes militants d’extrême gauche qui résistent aux néo-nazis et aux suprémacistes blancs lors de manifestations et d’autres événements.

Whalen, qui en 2006 avait suffisamment de soutien du GOP pour représenter le parti dans une course à l’échelle de l’État pour le Congrès, voit maintenant le procès de destitution de Trump comme «de nobles accusations qu’ils essaient de le critiquer.

En attendant, certaines personnalités républicaines de longue date sont frustrées par l’hésitation de leur sénateur à condamner Trump.

«Il mérite d’être condamné», a déclaré David Volk, ancien trésorier de l’État.

Volk a observé au fil des ans un basculement vers la droite dans la politique républicaine qui a abouti à un soutien généralisé à Trump. Bien qu’il pense que Thune n’aura pas beaucoup de mal à être réélu, Volk estime que Noem a veillé à ce que la politique de Trump perdure dans l’État.

«Il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir cela disparaître, Trump s’en aller», a-t-il déclaré. «Mais il n’y a aucun moyen de le faire partir.

D’autres, comme Tom Barnett, ancien directeur de l’association du barreau de l’État, ont abandonné le Parti républicain. L’année dernière, il a changé son affiliation au parti après 50 ans avec le GOP, affirmant qu’il ne pouvait plus soutenir les fonctionnaires qui ne résisteraient pas à Trump.

Il a dit que Trump « n’a pas seulement volé le parti, il l’a ruiné ».