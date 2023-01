Les Love Islanders vont transpirer sous un soleil de plomb alors que les températures montent en Afrique du Sud la semaine prochaine

LOVE Les insulaires devraient rôtir la semaine prochaine lorsque les températures monteront en flèche en Afrique du Sud.

La récolte de nouveaux singletons transpirera sous un soleil grésillant le 16 janvier.

La nouvelle villa Love Island dispose de terrains de rugby et de football ainsi que d’une piscine olympique[/caption]

Actuellement, les prévisionnistes ont prédit une hausse des températures près du Cap atteignant 31 ° C, après des semaines de bruine.

L’édition d’hiver de Love Island a été lancée pour la première fois en 2020 et a été remportée par Paige Turley et Finn Tapp, qui ont remporté le prix de 50 000 £.

Mais le spectacle a ensuite été suspendu pendant deux ans en raison de Covid.

La nouvelle villa d’hiver Love Island porte le nom d’une école de gladiateurs romains – en clin d’œil au drame à venir.

Les patrons d’ITV ont dépensé 1,2 million de livres sterling pour louer le pad de luxe en Afrique du Sud, qui comprend des terrains de rugby et de football ainsi qu’une piscine de taille olympique.

Mais les singletons doivent être préparés au combat dans leur quête de romance sur le site, qui s’appelle Ludus Magnus d’après l’ancienne école de gladiateurs de Rome.

Le Ludus Magnus original a été construit entre 81 et 96 après JC par l’empereur Domitien pour fournir des gladiateurs au Colisée – où les esclaves se sont battus jusqu’à la mort pour sauver leur vie devant les Romains aboyants.

La villa respectueuse de l’environnement Love Island possède ses propres forages et ruisseaux pour l’eau et fonctionne hors du réseau – étant alimentée par 266 panneaux solaires.

Il a également ses propres springboks résidents et quatre ânes de sauvetage.

Pour les parieurs standard, une nuit dans le manoir coûte plus de 430 £ par nuit.

Mais il est entendu que les propriétaires facturent aux producteurs de l’émission 8 000 £ par jour pour louer l’ensemble du domaine.

Il se trouve à quelques kilomètres de l’hôtel et du vignoble du milliardaire Virgin Richard Branson, Mont Rochelle.

Il dispose de terrains de football et de rugby, d’une piste de course de 400 m, de tyroliennes et de pistes de VTT.

Ludus possède également des rapides de rivière et deux couloirs de nage de 50 mètres dans un vaste lac – qui sont utilisés pour l’entraînement olympique.

L’eau possède également sa propre “île d’amour” au milieu, avec une plage de sable entourée d’arbres.

Le pad s’étend sur 25 acres d’une vallée viticole dans la ville de Franschhoek, à 46 miles de Cape Town.

Il dispose de 17 chambres et d’une cabane dans les arbres, ainsi que d’une piscine en forme de T.

Love Island aura un nouvel hôte pour la série d’hiver, Maya Jama remplaçant Laura Whitmore.

Le pad s’étend sur 25 acres d’une vallée viticole dans la ville de Franschhoek, à 46 miles de Cape Town[/caption]