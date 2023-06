Les louveteaux prennent leur rythme alors qu’ils se préparent à jouer les cardinaux dans la série de Londres

Parfois, le temps est la réponse. Pièce A : le 2023 Cubs de Chicago .

Les Cubs ont commencé cette saison 13-9 avant de tomber au fond de la National League Central. Plus tôt ce mois-ci, ils avaient entre 26 et 36 ans et ressemblaient à un candidat de choix pour vendre au MLB date limite des transactions. Maintenant, ils sont sur une larme, remportant 10 de leurs 12 derniers concours. Ces victoires ont pris la forme d’un balayage du Pirates de Pittsburgh deux fois (une fois à domicile et une fois à Pittsburgh) et en prenant deux sur trois chacun contre l’émergence Orioles de Baltimore et Géants de San Francisco .

La raison de cette course ? Pour commencer, un enclos des releveurs éteint. Releveurs Julien Merryweather , Michel Fulmer , Adbert Alzolay et Michel Rucker n’ont concédé aucun point lors de leurs 22 dernières apparitions combinées. Pendant ce temps, la rotation de départ de Chicago a été l’une des meilleures de la MLB depuis le saut, et soutenue par Kyle Hendricks ‘ retour de sa blessure à l’épaule.

Marcus Stroman plaide pour le prix NL Cy Young, avec une MPM de 2,28 et une moyenne au bâton de 0,191 pour ses adversaires. Justin Steel est devenu un bras de rotation de calibre All-Star depuis qu’il est devenu partant à la fin de la saison 2021. Drew Smyly a été l’un des secrets les mieux gardés de la NL au cours des deux dernières saisons, car il possède une MPM combinée de 3,43 sur 37 départs pour les Cubs. Pendant tout ce temps, Hendricks a récemment lancé huit manches de blanchissage dans une offre presque sans coup sûr contre les Giants.

La prochaine étape pour les Cubs est un set de deux matchs contre le rival Cardinaux de Saint-Louis à Londres, avec le match 1 de la série à venir Samedi sur FOX (13 h 10 HE). Est-ce le début d’une course aux séries éliminatoires pour les Cubs?

Le manager David Ross possède une collection de frappeurs de qualité. Après avoir affiché une puissance et une capacité de départ globales lors de sa campagne de recrue 2022, Christophe Morel a soufflé 13 coups de circuit pour accompagner un pourcentage de .634 slugging cette saison. Dansby Swanson est l’un des meilleurs arrêts-courts de la MLB et a un swing dégingandé mais percutant qui génère du slug. Nico Hoerner met constamment le ballon en jeu avec sa moyenne au bâton de .284. Ian Happ a un pourcentage de slugging en carrière de 0,454, ce qui en fait un cogneur traditionnellement efficace. Cody Bellinger le joueur par excellence de la NL 2019 qui a affiché un total combiné de 66 OPS+ au cours des deux dernières saisons, se stabilise avec les Cubs, atteignant 0,252 et ayant plus de coups sûrs (41) que de retraits au bâton (38).

Patrick Sagesse frappe .196 mais a également 14 circuits et génère constamment de la puissance. Trey Mancini a démarré lentement, mais il a éclipsé un 100 OPS + au cours de quatre de ses cinq saisons précédentes et peut jouer au premier but et aux deux positions de coin extérieur.

Les Cubs ont été en haut, au milieu du peloton, en bas et maintenant à nouveau. Quoi est Il est évident à propos de ce club de balle qu’il est composé de joueurs à leur apogée qui ont un palmarès réputé. Swanson, Bellinger et Mancini n’ont pas plus de 31 ans et ont joué des rôles critiques dans les équipes qui ont remporté les World Series.

Peut-être que la rotation de départ de Chicago, qui est plus ancienne, se détériore un peu au fil du temps. L’incroyable départ de Marcus Stroman n’est probablement pas durable. Cependant, Jameson Taillon qui a lutté puissamment à hauteur d’une MPM de 6,71, se retrouvant et revenant au démarreur fiable qu’il était avec le Yankees de New York les deux dernières saisons peuvent aider à compenser cela.

Chicago traverse les hauts et les bas d’une saison MLB tout en conservant le potentiel de décoller. Lorsqu’ils s’installent et jouent avec constance, les Cubs peuvent être la meilleure équipe de la NL Central.

Nico Hoerner lance un home run en solo pour prolonger l’avance des Cubs sur les Pirates

Pendant la plus grande partie des six dernières saisons, les cardinaux et Brasseurs de Milwaukee ont été les équipes à battre dans le NL Central. Ces derniers temps, les deux équipes ont été au-dessus de la moyenne et un peu plus.

Les Cardinals ressemblent à une équipe qui a raté sa fenêtre. Ils ont sans doute le meilleur duo de coin intérieur du sport avec Paul Goldschmidt et Nolan Arenado , mais chaque saison, ce sont les mêmes problèmes : production offensive dispersée de ceux qui ne sont pas nommés Goldschmidt et Arenado et lancer de départ incohérent. Maintenant, ils ont le problème d’être 13 matchs en dessous de .500.

Bien qu’il y ait sûrement eu des points forts remarquables – comme atteindre le match 7 du NLCS en 2018 – les Brewers ont été la même équipe pendant la majeure partie des six dernières saisons. Leur équipe de lanceurs sera dans l’échelon supérieur du sport, mais leur attaque sera au mieux au milieu du peloton et dépourvue d’un frappeur vedette.

Cela n’a jamais été une véritable reconstruction pour les Cubs. Bien sûr, échanger des stars locales comme Javier Baez , Anthony Rizo , Kris Bryant et étoile plus proche Craig Kimbrel à la date limite des échanges de 2021, la franchise signalait que l’ère du milieu des années 2010 – qui a produit une série mondiale – était officiellement terminée. Cela dit, Báez, Rizzo et Bryant ont tous généré des retours commerciaux minimes pour Chicago. Pourquoi? Ils étaient tous sur le marché libre dans trois mois.

Pendant l’intersaison qui a suivi leur vente, les Cubs ont signé Stroman (contrat de 71 millions de dollars sur trois ans), voltigeur japonais Seiya Suzuki (contrat de quatre ans, 85 millions de dollars) et receveur Yan Gomes (contrat de 13 millions de dollars sur deux ans). Gomes a remplacé le départ Willson Contreras . Au cours de la dernière intersaison, ils ont ajouté Swanson (accord sur sept ans, 177 millions de dollars) et Taillon (accord sur quatre ans, 68 millions de dollars) sur des accords à long terme et Bellinger et Mancini sur des pactes à court terme.

Ce n’est pas ainsi qu’une équipe embrassant une reconstruction complète construit sa liste après avoir échangé quatre All-Stars pérennes. Ils se sont rééquipés, ont donné à certains de leurs jeunes la chance de jouer tous les jours et ont progressivement accumulé des commodités éprouvées.

Au-delà de cette saison, le Rouges de Cincinnati ont le plus d’avantages dans le centre de Terre-Neuve-et-Labrador – Elly De La Cruz L’arrivée de met en évidence un afflux de jeunes prisés, et le club détient une avance de 3,5 matchs sur les Cubs pour la première place. Mais Chicago a une liste plus éprouvée en ce qui concerne cette saison.

Les Cubs ne font pas partie de l’élite. Peut-être qu’ils ne sont même pas un vrai concurrent, mais ils sont conçus pour être compétitifs en ce moment.