Les louveteaux ne donnent à Shohei Ohtani aucun aperçu d’un avenir rempli de buzz

ANAHEIM, Californie – Un immense portrait de Shohei Ohtani est suspendu au-dessus d’un box-office au Angel Stadium. Il y a d’autres visages au-dessus des guichets à l’avant du stade de baseball – Mike Trout est difficile à manquer – mais c’est la superstar japonaise qui tient le destin de cette franchise entre ses mains. Le prochain mouvement d’Ohtani aura d’énormes effets d’entraînement dans la Major League Baseball.

Il y a un jeu de devinettes dans l’industrie du baseball sur ce que veut Ohtani, des théories sur les considérations d’héritage, les préférences géographiques et les ajustements culturels. Il y a des spéculations quant à savoir si les Angels échangeront Ohtani avant qu’il ne puisse devenir agent libre après cette saison. Il y a peu d’informations disponibles, en partie parce qu’Ohtani parle rarement avec les médias. L’argent n’est pas un problème pour Ohtani, qui peut fixer les termes de son méga-accord et continuer à encaisser avec ses mentions hors du terrain. L’un des rares indices pourrait être les six autres équipes auxquelles Ohtani a accordé des réunions lors de son processus d’affectation depuis le Japon: les Dodgers de Los Angeles, les Giants de San Francisco, les Padres de San Diego, les Mariners de Seattle, les Rangers du Texas et – attendez – vos Cubs de Chicago.

Au moment de cette rencontre au siège de la Creative Artists Agency à Los Angeles, les Cubs venaient de terminer leur troisième voyage consécutif à la National League Championship Series. À l’approche de la saison 2018, les Cubs pourraient se vendre comme une dynastie potentielle avec une liste chargée de jeunes stars des World Series 2016. Joe Maddon, un manager potentiel du Temple de la renommée connu pour sortir des sentiers battus, pourrait aider à extraire tous les talents d’Ohtani en tant que joueur à double sens. Les représentants des Cubs à cette réunion comprenaient le président Tom Ricketts et les principaux dirigeants du baseball Theo Epstein et Jed Hoyer. Kyle Hendricks a également rejoint le terrain de recrutement parce que son approche sérieuse du jeu et sa profonde compréhension de l’infrastructure de lancement de l’organisation correspondaient aux principales motivations d’Ohtani en tant que rat de baseball. Basés dans le Midwest et sans place pour un frappeur désigné à plein temps, les Cubs savaient que c’était loin.

Voir Ohtani maintenant est un rappel de la distance parcourue par les Cubs depuis lors.

Les Cubs n’ont pas remporté de match éliminatoire depuis le 18 octobre 2017. Hendricks est le seul joueur actif restant du seul vainqueur des World Series de la franchise en 115 ans. David Ross essaie de rester patient et positif tout en gérant l’équipe à travers une reconstruction en plusieurs phases. Hoyer s’approche d’une décision d’achat ou de vente qui semble déjà évidente, ce qui en ferait des ventes pour trois échéances commerciales consécutives.

Les Cubs ont déjà 10 matchs sous .500, juste au moment où les écoles louent pour les vacances d’été. Être balayé du stade Angel avec la défaite 3-1 de jeudi ne fera pas le battage médiatique si les Cubs reçoivent une autre audience avec Ohtani.

Un agent libre signe presque toujours avec l’équipe qui offre le plus d’argent. Wrigley Field est toujours un endroit formidable pour jouer. Les jeux de jour permettent aux joueurs de passer plus de temps avec leur famille. Chicago est une ville estivale incroyable. Les Cubs sont connus comme une organisation de première classe qui prend soin de ses joueurs en termes de ressources, d’équipements et de personnel de soutien.

Mais il n’y a pas le même buzz à propos des Cubs, pas de progrès clair vers le baseball d’octobre à Wrigleyville, pas d’accroche évidente pour Ohtani alors qu’il tente de gagner des anneaux de la Série mondiale et de peaufiner son CV pour Cooperstown.

Tout cela ne signifie pas nécessairement que les Cubs sont condamnés. Il est facile de dunk sur les Cubs en ce moment et de perdre de vue la situation dans son ensemble. Les officiels de l’équipe ont longtemps considéré 2024 comme une année décisive, voyant cette saison comme une chance de concourir pour une place en séries éliminatoires si suffisamment de choses se mettaient en place. Ce n’est pas une organisation qui est sur le point de tomber du genre de falaise que Hoyer voulait éviter lorsqu’il a lancé cette reconstruction après la saison 2020, au milieu des coupes budgétaires liées au COVID-19 dans les opérations de baseball.

Pourtant, l’équipe de 2023 n’était pas censée être aussi mauvaise aussi vite. La défense qui est devenue une telle priorité hors saison a été bonne mais pas toujours élite. L’enclos des releveurs a une fiche de 6-17 avec une MPM de 4,58, se classant 29e sur les 30 clubs des ligues majeures avec huit arrêts (ou devant seulement les A d’Oakland). Le succès individuel dans la rotation signifie que Hoyer pourrait commercialiser Marcus Stroman, Hendricks et Drew Smyly – qui ont eu un autre départ de qualité mais ont subi une défaite contre les Angels – avant la date limite des échanges du 1er août.

L’attaque était déjà responsable de deux blanchissages lors de ce voyage sur la côte ouest avant même que les Cubs ne se rendent à Anaheim. Sur les sept points marqués par les Cubs au cours de ces trois matchs au Angel Stadium, quatre sont survenus lors de la deuxième manche du match 1, et Ohtani n’a même pas lancé pendant cette série.

Les Cubs ont marqué trois points ou moins 31 fois, soit la moitié de leurs 62 matchs. La formation manque Cody Bellinger et manque d’une véritable force de milieu de gamme. Il y a des questions quant à savoir si Seiya Suzuki a été trop passif – il a reçu le message et est allé 2 pour 4 jeudi soir – et aucune solution simple pour l’infraction dans son ensemble.

« Se rendre à la base et marcher est la clé, mais aussi prendre des risques à l’avant et quand le faire est quelque chose dans lequel nous devons être meilleurs », a déclaré Ross. «Nous discutons de ces choses et essayons de trouver cet équilibre. La réponse courte est que nous n’avons pas ces derniers temps. Mais, encore une fois, je ne veux pas prendre un positif et le transformer en négatif. Nous devons juste réussir quelques coups sûrs lorsque nous aurons chargé les bases et mis ces gars sur la base. Nous obtenons du trafic. Nous devons juste soit en mettre un dans les sièges pour obtenir un numéro tordu, soit en jeter un sur la ligne ou dans l’espace quelque part et essayer de trouver ce gros succès.

«Plus tard dans les matchs, nous devons faire un meilleur travail hors de l’enclos des releveurs adverses. C’est juste beaucoup de petites choses sur lesquelles nous pouvons nous améliorer offensivement. Nous nous sommes beaucoup concentrés sur l’enclos des releveurs ces derniers temps et leurs difficultés. Nous devons aussi leur donner un peu de répit. Nous avons joué beaucoup de matchs serrés et nous demandons des matchs parfaits à beaucoup de gars. Ce n’est pas du base-ball. Nous devons continuer à virer de bord sur les pistes. Nous devons prendre une avance de quatre points et la transformer en cinq. Nous devons être capables de traverser en quelques instants et de trouver un moyen. En fin de compte, nous devons trouver un moyen de gagner des matchs de baseball.

Il y a des moments qui résonnent avec les futurs agents libres. Ross et Jon Lester ont remarqué quand Jake Arrieta a pris un sans coup sûr dans la huitième manche devant une foule à guichets fermés à Fenway Park pendant la saison 2014 qui est devenue un tournant. Les Cubs ont tranquillement emballé jeudi et se sont dirigés vers San Francisco sans aucun sentiment d’élan positif. Les 100 prochains matchs seront révélateurs.

« Vous devez vous regarder dans le miroir et savoir si vous prenez la bonne route ou non », a déclaré Smyly. « En ce moment, en tant qu’équipe, nous ne sommes tout simplement pas synchronisés. Mais nous y revenons demain, et nous rejouerons le lendemain et le surlendemain. Il vous suffit de continuer à travailler et à faire confiance au processus. Je sais que les gens disent ça tout le temps. C’est plus facile à dire qu’à faire. Mais c’est tout ce que vous pouvez faire. Revenez là-bas demain et essayez de faire avancer quelque chose.

(Photo de Shohei Ohtani et Seiya Suzuki avant le match de jeudi : Jayne Kamin-Oncea / USA Today)