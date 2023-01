Les louveteaux débarquent Trey Mancini comme un compliment parfait d’Eric Hosmer

Les fans des Cubs réfléchissaient aux options au premier but après avoir signé Eric Hosmer auparavant, mais l’atterrissage de Trey Mancini donne à Chicago un joli peloton.

Les Chicago Cubs ont promis aux fans une énorme intersaison et, bien que les mouvements éclaboussants n’aient pas été nombreux, l’équipe sera meilleure et beaucoup plus compétitive lors de la saison 2023 de la MLB. Mais maintenant, ils ont fait un autre mouvement qui devrait améliorer la liste, en particulier au premier but et en DH après que le club ait déjà ajouté le vétéran Eric Hosmer.

Samedi soir, les Cubs ont conclu un accord avec un autre vétéran à Trey Mancini, qui a passé la saison dernière avec les Orioles et le champion des World Series Astros une fois qu’il a été traité à la date limite des échanges. Mancini donne à Chicago plus de puissance et un compliment droitier au gaucher Hosmer pour former un peloton fort et expérimenté.

Jesse Rogers d’ESPN était le premier avec le rapport.

News : L’agent libre Trey Mancini est en accord avec les Cubs sur un contrat de 2 ans qui inclut une clause de non-participation, ont indiqué des sources à ESPN. – Jesse Rogers (@JesseRogersESPN) 15 janvier 2023

Détails du contrat Trey Mancini: les Cubs signent un contrat vétéran 1B à 2 ans

Pour le moment, tous les détails du contrat de Mancini n’ont pas été rapportés. Nous savons d’après le rapport de Rogers qu’il s’agira d’un contrat de deux ans pour le vétéran avec les Cubs et qu’il y a une option de retrait pour la deuxième année, selon le rapport initial.

Bien qu’ils n’aient peut-être pas atterri Judge, deGrom ou une multitude des plus grands noms, Chicago ressemble à l’un des gagnants de l’intersaison MLB. L’objectif est de s’améliorer et des ajouts comme Dansby Swanson, Jameson Taillon, Cody Bellinger, Hosmer et maintenant Mancini, entre autres, aident les Cubs à le faire.

Compte tenu du moment de cet accord avec Mancini, il est peu probable que l’organisation ait dû casser sa tirelire pour que l’accord soit conclu, ce qui est encore une fois en sa faveur. Maintenant, il s’agit d’obtenir de meilleurs résultats sur le diamant une fois le jour de l’ouverture.