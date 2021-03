Les louveteaux acceptent un contrat d’un an avec le secouriste Ryan Tepera

MESA, Arizona:

Les Cubs ont finalisé mardi un contrat d’un an de 800000 $ avec le releveur Ryan Tepera, un accord qui lui permet de gagner jusqu’à 1,75 million de dollars, et ont ouvert une place dans la liste en désignant le droitier Duane Underwood Jr. pour une affectation.

Tepera peut gagner 800 000 $ en bonus de performance pour les jeux lancés: 50 000 $ chacun pour 30 et 35, 100 000 $ chacun pour 40 et 45, 150 000 $ chacun pour 50 et 55 et 200 000 $ pour 60.

Il peut également gagner 150000 $ en bonus de liste pendant des jours sur la liste active: 50000 $ chacun pour 90, 120 et 150.

Le joueur de 33 ans a également joué pour Chicago la saison dernière, avec une fiche de 0-1 avec une MPM de 3,92 en 21 matchs. Le droitier a limité les frappeurs gauchers à une moyenne de 0,188 (6 pour 32).

Tepera a gagné 323 383 $ en salaire de base au prorata et 211 212 $ en primes gagnées pour 534 595 $ en salaire total.

Il est devenu un agent libre lorsque les Cubs n’ont pas offert de contrat avant la date limite du 2 décembre.

Tepera a passé ses cinq premières années à Toronto. Il a une fiche de 12-12 avec une MPM de 3,66 et 10 arrêts en 237 apparitions en carrière.

Underwood, 26 ans, est allé 1-0 avec une MPM de 5,66 en 17 matchs avec Chicago au cours de la saison écourtée par la pandémie. Il a été sélectionné par les Cubs au deuxième tour du repêchage amateur de 2012.

L’équipe a également annoncé que le droitier Robert Stock avait autorisé les dérogations et a été affecté à Triple-A Iowa. Il reste au camp en tant qu’invité non-inscrit à l’entraînement printanier de la grande ligue.



