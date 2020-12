Nos déchets d’huile toxiques peuvent affecter la vie sexuelle des loutres. L’os de leur pénis devient plus faible et plus cassant, selon une étude récente publiée dans Chemosphere.

Les biologistes de l’Université McMaster ont analysé et observé les populations de loutres de rivière autour de la plaque tournante du pétrole brut de l’Alberta. La région est considérée comme le plus grand projet industriel du monde par un article du National Geographic.

Le sable goudronné est utilisé ici pour fabriquer du carburant. Les sables bitumineux sont un mélange de sable, d’argile, d’eau et de bitume noir qui sous-tend la forêt boréale de la région.

Certains composés présents dans le pétrole brut sont connus pour altérer ou affecter le processus de reproduction chez certains animaux. Dans cet esprit, les chercheurs ont ensuite étudié les longs os du pénis incurvés de la loutre locale, appelés baculum. Des trappeurs ont été recrutés pour collecter trois douzaines de ces animaux. Les animaux collectés ont été scannés par tomodensitométrie et leur intérieur analysé.

Ils ont mené une étude comparative entre les loutres de pétrole brut de l’Alberta et les loutres vivant dans des régions moins polluées. Ils ont vu que ce dernier groupe avait des os de phallus plus forts et plus denses. Leur conclusion pour ce «pouvoir» était un manque d’exposition aux hydrocarbures.

Ils ont même enquêté sur le baculum des loutres mortes obtenues auprès des marchands de fourrures à l’intérieur et à l’extérieur de la région. Ils ont analysé le «rétrécissement», la charge maximale que l’os pouvait supporter avant de se briser. Les résultats étaient comparables à ceux des loutres vivantes et les loutres goudronnées ont obtenu de mauvais résultats. Les os du pénis des loutres autour des sables bitumineux ne pouvaient résister à des tests destructifs ou non destructifs.

Les auteurs de l’étude affirment que cette force réduite pourrait interférer avec leur capacité de reproduction. Cela a non seulement des conséquences sur les populations de loutres, mais également sur la chaîne alimentaire.

La loutre de rivière est considérée comme une « espèce sentinelle », selon Gizmodo. Ces espèces sont les premières à être affectées par les changements environnementaux et l’exposition aux polluants avant que d’autres espèces ne soient affectées. Les chercheurs craignent que même les systèmes reproducteurs humains ne soient affectés par les fosses à goudron.

A 2013 Angleterre étude ont également observé que certains polluants perturbaient la fonction pénienne des loutres. Cependant, le goudron peut avoir un bord nuageux argenté, car certains contaminants, tels que le strontium, le fer et le rétène, ont été associés à un baculum plus fort.

Mais leur effet net reste négatif car la plupart des polluants font des ravages sur les parties reproductrices de l’habitant aquatique.