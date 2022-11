Les lourdes pertes de la Russie en Ukraine suscitent un tollé et une réponse officielle rare

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – De nombreuses victimes russes lors de batailles clés dans l’est de l’Ukraine ont provoqué un tollé public inhabituel – et de vives critiques à l’encontre des commandants militaires – de la part des soldats survivants et des membres de la famille des combattants récemment enrôlés, qui affirment que leurs unités ont été conduites au massacre dans des conditions mal planifiées. opérations. Le tumulte suscité par les pertes sur le champ de bataille près de Vuhledar dans la région de Donetsk a suscité une déclaration officielle du ministère russe de la Défense, qui cherchait à minimiser le nombre de morts apparemment élevé parmi les soldats de la 155e brigade de marine de la garde séparée, qui a mené l’offensive de Moscou dans la région.

C’était la première fois depuis le début de l’invasion russe que le ministère répondait officiellement aux informations faisant état de pertes massives et aux critiques des commandants sur Telegram, la principale plateforme utilisée par les responsables ainsi que par les journalistes et les blogueurs couvrant la guerre russe.

Critiquer la guerre – ou même l’appeler une guerre plutôt qu’une « opération militaire spéciale » – est illégal en Russie. Mais ces derniers mois, le Kremlin a toléré les critiques de la mauvaise performance de l’armée par les faucons pro-guerre qui soutiennent l’invasion, y compris certains exigeant des tactiques encore plus brutales en Ukraine.

Dimanche, des correspondants militaires pro-Kremlin ont publié le texte d’une lettre envoyée par les membres de la 155e brigade, qui est normalement basée en Extrême-Orient russe, dénonçant l’ordre qui les a envoyés dans ce qu’ils ont appelé “une offensive incompréhensible” dans le village. de Pavlivka, dans la région ukrainienne de Donetsk.

“En raison de l’offensive ‘soigneusement’ planifiée par les ‘grands généraux’, nous avons perdu environ 300 personnes tuées, blessées et portées disparues ainsi que la moitié de l’équipement en quatre jours”, indique la lettre. Il était adressé au gouverneur Oleg Kozhemyako de la région de Primorsky, qui se trouve sur la côte de la mer du Japon.

À près de 10 000 kilomètres de là, dans l’est de l’Ukraine, le temps s’est détérioré à Pavlivka, la pluie bouillant les routes et rendant encore plus difficile le renforcement des troupes dans la région, a écrit le commandant du bataillon pro-russe Vostok, Alexander Khodakovsky. sur Telegram ce week-end.

“Mes craintes concernant Pavlivka étaient justifiées”, a déclaré Khodakovski, ajoutant qu’il estimait que l’avancée dans la région initiée par les commandants russes avait été “prématurée”.

La lettre critiquait également spécifiquement Rustam Muradov, le commandant du district militaire oriental de la Russie, nommé en octobre. Plus tôt dans la guerre, Muradov a dirigé le groupement de forces Vostok qui était responsable des opérations dans les régions orientales de Donetsk et Louhansk.

Officiellement, l’armée n’a pas donné la raison de la réaffectation, mais elle est intervenue après la défaite de l’armée russe à Lyman, un centre logistique et d’approvisionnement clé dans la région de Donetsk. La défaite embarrassante s’est produite un jour après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Donetsk et trois autres régions ukrainiennes devaient être annexées par la Russie, une violation du droit international.

La chaîne de commandement russe a semblé être en constant désarroi tout au long de la guerre alors que Moscou changeait à plusieurs reprises de commandants généraux et remplaçait les principaux généraux dans ses quatre districts militaires.

Plus récemment, les médias russes ont rapporté que le colonel général Alexander Lapin ne dirige plus le district militaire central après avoir été critiqué à plusieurs reprises par le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov et Yevgeniy Prigozhin, l’allié de Poutine et le financier du groupe de mercenaires Wagner, pour des faux pas stratégiques et les pauvres performance de ses troupes.

” le nombre n’est pas aussi élevé qu’il est écrit dans cette lettre.

“Grâce aux actions compétentes des commandants, les pertes parmi les marines au cours de cette période ne dépassent pas 1% du personnel de combat et 7% des blessés, dont une partie importante est déjà revenue au service”, a déclaré le ministère russe de la Défense. a déclaré dans son communiqué publié lundi.

Le ministère a ajouté que la 155e brigade combattait près du centre régional de Vuhledar depuis plus de 10 jours et s’était avancée “à cinq kilomètres de profondeur dans les positions ukrainiennes”.

De nombreux commentateurs pro-guerre en Russie ont exhorté le ministère à être plus transparent sur ses défaites. Mais plutôt que d’apaiser ces critiques, la déclaration n’a fait qu’enflammer leur colère en minimisant l’ampleur des pertes.

“Jusqu’à présent, il semble que les militaires, ayant remarqué une autre vague de mécontentement imminente, aient décidé de sous-traiter rapidement les autorités de la région à leurs côtés et de marginaliser toute la situation, prétendant une fois de plus que rien ne se passe”, a écrit un blogueur populaire qui écrit sous le surnom de Military Informer. “Nous espérons que cette situation va changer.”

Les hauts gradés de Moscou tentent également de repousser un autre scandale public après que des habitants de Voronezh, une ville située dans une région russe stratégique près de la frontière ukrainienne, se soient plaints que des hommes récemment conscrits de la région avaient été envoyés sans préparation à Svatove, une ville du Lougansk. région qui a été le théâtre de batailles acharnées. Des centaines de personnes pourraient être mortes, selon le média russe Verstka.

“Pendant trois jours, ils ont été bombardés, ils ont essayé de survivre du mieux qu’ils pouvaient… ils n’avaient ni nourriture ni sommeil, ils ont tenu trois jours et n’ont pas fui, contrairement à leurs commandants”, a déclaré Inna Popova, l’épouse de un soldat, a déclaré dans une allocution vidéo enregistrée par les membres de la famille des soldats et publiée par Verstka.

“S’il vous plaît, aidez-nous à sauver nos [men] et retirez-les de la première ligne de défense », a déclaré Popova, ajoutant que son mari avait été mobilisé le 12 octobre et envoyé en Ukraine peu après.

Les responsables russes ont affirmé à plusieurs reprises que les nouveaux conscrits, appelés dans le cadre d’un effort de mobilisation impopulaire initié par Poutine pour reconstituer son armée après plusieurs revers, seraient principalement chargés de contrôler les zones déjà occupées et de soutenir l’arrière, et non de servir de principale force d’avancée. .

Moscou a pris le contrôle de la région de Louhansk au début de la guerre, mais son emprise sur le territoire est menacée après la défaite des troupes russes près de Kharkiv en septembre et la perte de Lyman, dans la région dont le colonel général Lapin était responsable, selon les médias russes. .

Si la Russie perd Svatove, les forces ukrainiennes seront probablement en mesure d’avancer plus loin dans Louhansk, reprenant une grande partie du territoire que Poutine prétendait être annexé et absorbé par la Russie.

Verstka, citant des membres de sa famille, a rapporté que des hommes mobilisés à Voronej se sont retrouvés sur la ligne de front après seulement quelques jours d’entraînement, probablement une décision de leurs commandants visant à combler les lacunes dans les lignes défensives et à remplacer les troupes épuisées.

Deux militaires de la région de Voronezh ont déclaré à Verstka que seuls quelques dizaines d’hommes parmi plus de 500 soldats de leur unité ont été retrouvés depuis le bombardement intense de la semaine dernière.

La chaîne pro-Kremlin Telegram “War on Fakes”, souvent citée par le ministère de la Défense, a qualifié ces informations de fausses.

Le gouverneur de la région de Voronej, Alexander Gusev, a déclaré dimanche qu’il avait rencontré les membres de la famille qui ont enregistré l’adresse vidéo. Le service de presse de Gusev n’a pas réfuté les rapports de victimes massives, et un média local a supprimé un rapport qui avait qualifié l’information de fausse.

“La situation est assez difficile en termes d’objectivité, nous ne prenons donc pas la responsabilité de faire de telles déclarations et de discuter de chiffres et de faits”, a déclaré le service de presse aux journalistes du pool local, selon une capture d’écran publiée par un journaliste du pool.

La Russie a officiellement envoyé un renfort de 50 000 hommes mobilisés en Ukraine ces dernières semaines avec au moins 250 000 autres soldats encore en formation, a déclaré Poutine lundi lors d’une réunion du gouvernement.

Les forces russes et ukrainiennes se préparent chacune à un hiver rigoureux qui compliquera pratiquement tous les aspects de la guerre, de la logistique au moral en passant par la santé physique des troupes.

Pour l’Ukraine, l’approche des températures froides sera de plus en plus difficile à supporter après des semaines d’attaques russes contre les infrastructures énergétiques du pays.

À Kyiv, la capitale, la journée de lundi s’est déroulée dans un calme relatif, sans sirènes de raid aérien ni dommages causés par les missiles russes – un changement bienvenu pour les habitants qui se sont habitués aux grèves du lundi matin au cours du mois dernier.