Les loups signent Nunes du Sporting Lisbon dans le cadre d’un contrat record avec le club

Londres (AFP) – Les loups ont battu leur record de transfert pour signer l’international portugais Matheus Nunes du Sporting Lisbonne pour un montant initial de 45 millions d’euros (38 millions de livres sterling, 46 millions de dollars).

Nunes, 23 ans, a été l’une des stars alors que le Sporting a remporté son premier titre portugais depuis 19 ans lors de la saison 2020/21 et il les a aidés à atteindre la Ligue des champions les 16 derniers la saison dernière.

Le milieu de terrain né au Brésil a été décrit par le manager de Manchester City, Pep Guardiola, comme “l’un des meilleurs joueurs du monde” après la fin de la course du Sporting en Ligue des champions par les champions d’Angleterre en mars.

Nunes avait été lié à un déménagement à Liverpool, mais il a plutôt rejoint l’éventail de talents portugais des Wolves grâce aux liens étroits du club avec le super agent Jorge Mendes.

Les frais pourraient augmenter de cinq millions d’euros supplémentaires en suppléments.

“Je pense que le club lui-même (m’a convaincu) et j’ai aussi parlé à certains de mes coéquipiers parce que je joue avec eux pour l’équipe nationale”, a déclaré Nunes en choisissant les Wolves plutôt que d’autres grands clubs européens.

“L’entraîneur (Bruno Lage) aussi, il me voulait vraiment et je voulais jouer en Premier League. Je pense que c’est la bonne prochaine étape pour moi et je suis très heureux d’être ici.

Nunes sera libre de faire ses débuts lors du voyage de samedi à Tottenham alors que les Wolves cherchent à se remettre d’un lent début de saison.

Les hommes de Lage n’ont pris qu’un point lors de leurs deux premiers matchs contre Leeds et Fulham.