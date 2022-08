Les loups signent le milieu de terrain portugais Matheus Nunes pour les frais de record du club

Les loups ont annoncé la signature du milieu de terrain portugais Matheus Nunes du Sporting Lisbonne pour un montant record du club.

Le club de Premier League aurait accepté de payer au Sporting un montant initial de 45 millions d’euros (45,8 millions de dollars) pour le joueur de 23 ans, avec cinq millions d’euros supplémentaires en compléments potentiels, rapporte DPA.

Cela éclipse les 35 millions d’euros que les Wolves ont payés à Porto pour Fabio Silva – désormais prêté à Anderlecht – en 2020.

Nunes arrive sur un contrat de cinq ans avec une option d’un an après deux saisons et demie avec le Sporting.

Le joueur né au Brésil a fait ses débuts au Portugal l’année dernière et a remporté huit sélections au total, marquant un but.

Le président des Wolves, Jeff Shi, a déclaré sur le site officiel du club: «Nous sommes très heureux d’accueillir Matheus à Wolverhampton et ravis d’ajouter un autre jeune talent passionnant à l’équipe de Bruno (Lage).

“Matheus a connu deux excellentes saisons au plus haut niveau au Portugal avec le Sporting et est largement considéré comme l’un des espoirs les plus excitants du football mondial, nous sommes donc ravis qu’il ait choisi la Premier League et les Wolves comme prochaine étape dans ce que nous l’espoir sera une carrière fantastique.

Nunes est la troisième signature du patron des Wolves Bruno Lage cet été après des accords avec l’attaquant portugais Goncalo Guedes, qui a rejoint Valence, et le défenseur de la République d’Irlande Nathan Collins, qui a signé depuis Burnley.

Il rejoindra l’équipe avant le choc à l’extérieur de samedi avec Tottenham.

Nunes a déclaré: «Je suis très excité. Pour moi, je pourrais déjà jouer demain, mais je ne peux pas parce que le match est samedi, mais j’ai hâte d’y être.

“Je pense que le club lui-même (l’a convaincu) et j’ai aussi parlé à certains de mes coéquipiers parce que je joue avec eux pour l’équipe nationale. Le coach aussi, il me voulait vraiment et je voulais jouer en Premier League. Je pense que c’est la bonne prochaine étape pour moi et je suis très heureux d’être ici », a-t-il déclaré.

