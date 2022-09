Les loups ont signé lundi l’ancien attaquant de Chelsea et de l’Atletico Madrid, Diego Costa, pour un contrat d’une saison.

Le joueur de 33 ans est sans club depuis qu’il a quitté l’équipe brésilienne de l’Atletico Mineiro en janvier.

Les loups avaient besoin d’options offensives après que la nouvelle recrue Sasa Kalajdzic ait subi une blessure au ligament croisé du genou lors de ses débuts contre Southampton le week-end dernier.

Le président des Wolves, Jeff Shi, a déclaré: «Nous sommes absolument ravis d’accueillir Diego Costa chez les Wolves et de revenir en Premier League.

“Vainqueur en série avec une riche expérience au plus haut niveau, Diego apportera quelque chose d’unique dans notre vestiaire et sur le terrain, et nous attendons avec impatience son impact à Molineux.”

Les loups n’ont marqué que trois buts lors de leurs six premiers matchs de la saison de Premier League et occupent la 14e place du tableau avec six points.

Costa a marqué 59 buts en 120 matchs pour Chelsea lors de son précédent passage en Angleterre, menant les Blues à deux titres de Premier League.

Mais sa carrière a également été marquée par une série d’explosions sur le terrain et il a eu du mal à atteindre les sommets de son temps à Chelsea et son premier passage à l’Atletico depuis son départ de Londres en 2017.

Après deux ans et demi de retour à Madrid, Costa est retourné au Brésil avec l’Atletico Mineiro en août 2021, mais a eu du mal à avoir un impact avant la résiliation de son contrat en janvier.

