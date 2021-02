Les loups se rassemblent pour battre Southampton 2-1 en Premier League

SOUTHAMPTON, Angleterre: Les Wolves ont profité d’un penalty contesté pour devancer Southampton au classement de la Premier League avec une victoire 2-1 au St Marys Stadium dimanche.

Ruben Neves a converti le coup de pied contesté qui a transformé le jeu après que Ryan Bertrand a été puni de manière controversée pour le handball.

L’effort râpeux de Nelson Semedos a frappé la main de Bertrands alors que son dos était tourné pour tenter un blocage à bout portant, mais la pénalité était quand même accordée.

Neves, quatrième but de la saison en championnat, a annulé la superbe volée de Danny Ings en première mi-temps et a permis aux Wolves de remporter une première victoire en trois matches.

Pedro Neto a parfaitement dépassé Jannik Vestergaard avant de désigner le vainqueur pour condamner les Saints à une sixième défaite consécutive en Premier League.

Les Wolves ont vengé la victoire de Southamptons 2-0 en FA Cup à Molineux jeudi, le penalty transformant les visiteurs.

Pour la deuxième fois en autant de mois, Southampton a battu un rival de la Premier League dans la coupe pour perdre un match retour rapide dans l’élite.

Tout comme les Saints ont vu Arsenal dans la coupe pour perdre face au nord de Londres trois jours plus tard, les hommes de Ralph Hasenhuttls ont également fini par recevoir une vengeance rapide.

Hasenhuttl était particulièrement furieux de la pénalité des Wolves, lançant une longue tirade au quatrième officiel.

L’entraîneur autrichien avait espéré que la victoire de la coupe aux Wolves serait le catalyseur d’un retour en forme de championnat, mais au lieu de cela, les Saints attendent de mettre leur marteau 9-0 à Manchester United complètement au lit.

Les loups n’ont pas été sans problèmes non plus, et le manager Nuno Espirito Santo s’accrochera à cette victoire de retour alors que les pousses vertes d’une résurgence désespérément attendue.

La victoire des Midlanders a vu les Wolves sauter au-dessus de Southampton à la 12e place du classement, avec des affrontements contre Leeds, Newcastle et Aston Villa à venir.

Les saints ont contrôlé l’intégralité de la première mi-temps, les loups se débattant des deux côtés du ballon.

Les loups n’avaient qu’une seule chance avant la pause, et c’est à ce moment-là que Willian Jose s’est dirigé très haut et loin du coup franc de Netos.

Nathan Redmond a vu un effort de test bien sauvé alors que Saints commençait à appuyer, avec Takumi Minamino bien impliqué avec une tête intelligente pour commencer le mouvement.

Ings a ensuite produit le moment de la mi-temps, frappant Stuart Armstrongs à la maison pour faire tonner les hôtes en tête.

Armstrong a capitalisé sur la couverture laxiste des Wolves pour galoper à gauche, vérifier sa course à la ligne de départ, puis livrer un croisement taquin pour Ings pour fournir une finition accrocheuse.

Les saints avaient l’air bien préparés en seconde période, seulement pour que les Wolves bénéficient énormément de cet appel de pénalité discutable.

Le drive de Semedos dans la zone a peut-être frappé les mains des Bertrands alors que les défenseurs des Saints étaient retournés, mais l’arbitre Graham Scott n’a pas hésité à pointer du doigt l’endroit.

Neves a envoyé une pénalité cool pour mettre les Wolves au niveau 1-1, les visiteurs presque aussi stupéfaits d’avoir marqué que les Saints l’ont été que le penalty a été accordé.

Les loups ont été transformés par le penalty et ont fait en sorte que la revigoration compte lorsque Neto est rentré chez lui pour donner une avance de 2-1 aux visiteurs.

