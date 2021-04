Depuis que la nouvelle choc d’une proposition de nouvelle Super League européenne a éclaté dimanche, la réaction s’est poursuivie à un rythme soutenu. De nombreuses stars notables, passées et présentes, et même plusieurs clubs ont exprimé leur opposition au concept et exprimé leurs inquiétudes quant aux ramifications du jeu – certaines sérieusement, certaines avec la langue fermement dans la joue.

Les Wolverhampton Wanderers, par exemple, sont allés de l’avant et se sont déclarés champions de la Premier League 2018-19 à la suite de la controverse.

Une fois que 12 clubs se sont inscrits pour participer à la compétition séparatiste, il est possible qu’ils soient empêchés de concourir dans leurs ligues nationales et dans les compétitions de l’UEFA en conséquence. Six clubs de Premier League – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur – ont annoncé leur intention de rejoindre cette semaine.

Il se trouve que ce sont les mêmes demi-douzaines de clubs qui ont terminé au-dessus des Wolves lors de la campagne 2018-19.

En conséquence, le club a effrontément modifié sa biographie sur les réseaux sociaux pour lire « Wolverhampton Wanderers, champions de Premier League 2018-19 ».

Il est probablement trop tard pour un défilé 🏆🥳 pic.twitter.com/qEc24zBb7l – Loups (@Wolves) 20 avril 2021

Cela vient après que le Real Betis ait apparemment réalisé une cascade tout aussi légère, avec une version alternative de la table de haut vol espagnol apparaissant sur le site Web de leur club avec les « trois grands » de la Liga retirés.

Le retrait de Barcelone, du Real Madrid et de l’Atletico Madrid de l’équation a vu le Betis grimper à la troisième place, bien que cela ait eu l’effet indésirable de faire passer ses rivaux andalous locaux Séville à la première place.

Cependant, le tableau de classement modifié a ensuite été retiré du site Betis avec le club et ses fournisseurs de données officiels accusant une « erreur » de son apparition.

Le Real Betis semble avoir supprimé les clubs espagnols séparatistes du classement sur le site Web de leur club 👀 Même si cela signifiait que les rivaux Séville seraient assis à la 1ère place 😳 pic.twitter.com/Xqz9zWPf78 – ESPN FC (@ESPNFC) 19 avril 2021

Everton, rival des Wolves en Premier League, a fourni une réponse beaucoup plus digne des séparateurs de la Super League, avec une déclaration émotive qui oblige tous ceux qui la lisent à répondre avec un emoji applaudissant et « #class ».

Après que les 12 clubs d’élite impliqués aient clairement exprimé leurs intentions, David Beckham a été parmi les tout premiers dissidents de haut niveau alors que l’ancienne star de Manchester United et du Real Madrid a fait part de ses réflexions sur la question avec un message concis sur Instagram. Beckham, maintenant propriétaire d’un club avec l’Inter Miami de la Major League Soccer, s’est prononcé avec passion contre l’idée d’une Super League, écrivant que le jeu qu’il aime depuis son plus jeune âge risque d’être enlevé aux fans.

L’ancien coéquipier de Beckham à Old Trafford, Eric Cantona, a livré un message vidéo passionnant et caractéristique via son Instagram intitulé «Power to the Fans».

Un autre ancien grand de United, Gary Neville, a utilisé sa plate-forme en tant qu’analyste de télévision pour appeler le match à s’unir contre la cabale de la Super League.

« Oubliez les allégeances – nous devons nous unir pour arrêter cette proposition. » @ GNev2 appelle les fans de football à s’unir contre une «attaque» contre le football dans ce pays.pic.twitter.com/upigKqAFH0 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 20 avril 2021

Jamie Carragher, collègue de diffusion de Neville et ancien pilier de Liverpool, a également critiqué publiquement son ancien club pour sa décision « embarrassante » de s’inscrire à la Super League.

Quel embarras nous sommes devenus @LFC Pensez à toutes les personnes qui sont venues avant nous dans ce club et qui seraient également gênées. #SuperLeague https://t.co/zLxhNyeaXB – Jamie Carragher (@ Carra23) 18 avril 2021

L’ancien attaquant d’Arsenal, Ian Wright, a sauté sur l’annonce officielle du club selon laquelle ils rejoindraient la Super League et les a qualifiés de « absolument honteux » pour l’avoir fait.

Le vainqueur du Ballon d’Or, Luis Figo, était tout aussi dédaigneux, qualifiant les plans de Super League de « tragiques » ainsi que de « durs et gourmands ».

L’ancienne star du Barça, du Real Madrid et de l’Inter Milan a publié une déclaration en deux parties via Twitter dans laquelle il a également critiqué « les propriétaires intéressés, qui ont cessé de se soucier de leurs fans depuis longtemps ».

Cette soi-disant «Superleague» est tout sauf «Super». Cette décision cupide et insensible serait un désastre pour notre base, pour le football féminin et la communauté du football au sens large … (1/2) – Luís Figo (@LuisFigo) 19 avril 2021

(2/2) uniquement pour servir les propriétaires intéressés, qui ont cessé de se soucier de leurs fans il y a longtemps, et un mépris total pour le mérite sportif. Tragique. – Luís Figo (@LuisFigo) 19 avril 2021

Les géants de la Bundesliga allemande, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, ainsi que le Paris Saint-Germain, champion de France de Ligue 1, font partie des grands clubs européens à ne pas avoir jusqu’à présent rejoint la rébellion.

Le défenseur du Bayern Benjamin Pavard a exprimé son amour pour la structure actuelle du football d’élite, et en particulier la fierté qu’il ressent de représenter son équipe en Ligue des champions, en déclarant: « C’est plus qu’un simple patch sur le bras ».

Ce n’est pas qu’un patch sur une manche. Ce sont des émotions indescriptibles en tant que joueur, des souvenirs incroyables en tant que fan. C’est une compétition à laquelle tous les joueurs et tous les clubs doivent pouvoir aspirer s’ils le méritent ❤️⚽️ pic.twitter.com/PCWHT7eQXl – Benjamin Pavard 5 (@ BenPavard28) 19 avril 2021

Même James Corden, animateur du Late Late Show, a abordé le sujet de la Super League lors d’un segment de l’émission de lundi soir.

« J’ai vraiment le cœur brisé », a déclaré Corden, un fan de West Ham United, en prononçant un monologue éloquent sur son amour pour le football.

Nous avons parlé de la #SuperLeague sur le spectacle ce soir. pic.twitter.com/6n40FlkNsA – James Corden (@JKCorden) 20 avril 2021

Les médias ont également eu leur mot à dire avec une variété de médias du monde entier exprimant leurs opinions via leurs couvertures – se ralliant principalement contre la Super League.

« RECHERCHÉ: DIRTY 12. » La fureur face aux projets de Super League fait les gros titres à travers l’Europe 😤 pic.twitter.com/0zV8nh64lX – ESPN FC (@ESPNFC) 20 avril 2021

L’Equipe est allé avec une grande image de Neymar et le titre « Nous sommes les champions » – en témoignage du refus du PSG de participer à la ligue séparatiste.

Gazzetta dello Sport a opté pour la voie directe avec des images de joueurs des 12 clubs impliqués, une pile d’argent devant eux et le titre brusque: « Arrêtez-les! »

En Espagne, Marca ont utilisé leur couverture pour mettre en évidence le contrecoup généralisé en notant que « les gouvernements, les organisations, les clubs, les entraîneurs, les footballeurs, les supporters et la presse » réclamaient tous contre la Super League.

Les premières pages de l’Europe réagissent mardi à la #SuperLeague « Football et argent, toujours plus », « La Super League se heurte aux fédérations (de football) et aux gouvernements », « Super League, l’Italie y est opposée. » pic.twitter.com/WOUzB2FWa1 – Saskya Vandoorne (@SaskyaCNN) 20 avril 2021

Divers autres journaux tels que La Croix (France), El Pais (Espagne), The Telegraph (Angleterre) et Corriere della Sera (Italie) ont également fait la une des journaux tout aussi critiques,

Dans l’ensemble, il semble que peu de gens en dehors d’une douzaine de conseils d’administration en Europe pensent que cette entreprise est une bonne idée. Peut-être que quelqu’un devrait leur dire?