Les loups ont signé Francisco Trincao de Barcelone en prêt d’une saison

Barcelone a envoyé le jeune attaquant portugais Trincao à l’équipe de Premier League Wolves en prêt de saison avec option d’achat, a annoncé dimanche le club catalan.

Le Barça a payé 31 millions d’euros (36,7 millions de dollars) à Braga il y a un an, mais sa campagne a été entachée de blessures insignifiantes et il n’est apparu que par intermittence, commençant 10 matches et marquant trois buts.

Il a été remplaçant en fin de match lors des deux matches de la Ligue des champions lors des 16 derniers matchs contre le Paris Saint Germain.

Le joueur de 21 ans a à ce jour six sélections portugaises mais n’a pas fait l’équipe de l’Euro.

Chez les Wolves, il rejoindra son compatriote et arrière latéral Nelson Semedo, qui a rejoint le Barça il y a un an pour 30 millions d’euros et est devenu un habitué de Molineux.

Confronté à des dettes croissantes et bloqué dans des négociations avec Lionel Messi, dont le contrat coûteux a expiré, le Barça a déjà résilié le contrat du milieu de terrain brésilien Matheus Fernandes, qui devait courir jusqu’en 2025.

