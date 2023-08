Les loups nomment O’Neil comme nouveau manager après la sortie de Lopetegui

Les loups ont nommé l’ancien entraîneur de Bournemouth Gary O’Neil comme nouveau manager pour un contrat de trois ans, a annoncé mercredi le club de Premier League, un jour après que Julen Lopetegui ait brusquement quitté ses fonctions.

Le manager espagnol Lopetegui a quitté les Wolves après moins d’un an à la tête suite à des divergences d’opinion, trois jours avant le début de la nouvelle saison.

O’Neil, qui a initialement pris ses fonctions à Bournemouth en tant que directeur intérimaire en août de l’année dernière avant de se voir confier le poste à plein temps en novembre, a aidé le club de la côte sud à obtenir son statut de premier plan, mais il a été limogé en juin.

« À 40 ans, O’Neil devient le plus jeune entraîneur des Wolves ce millénaire et est le premier entraîneur britannique permanent à diriger le club en six ans, apportant une expérience en Premier League après avoir joué et géré à ce niveau », a déclaré Wolves dans un déclaration.

Le premier match d’O’Neil à la tête des Wolves sera à Manchester United lundi lors de leur premier match de Premier League de la saison.