Les Wolverhampton Wanderers ont interdit à leurs joueurs de faire leurs propres achats de nourriture dans le but de les protéger contre le coronavirus.

De grandes parties de l’Angleterre sont en lock-out car les cas ont augmenté à travers le pays en décembre. Liverpool et Everton sont les seuls clubs de Premier League autorisés à participer aux matchs dans le cadre des nouvelles restrictions.

Newcastle United a récemment vu un match contre Aston Villa reporté en raison d’une épidémie de COVID-19 au club et les loups ont pris leurs propres mesures pour protéger leurs joueurs

« Il s’agit de nous protéger », a déclaré le manager des Wolves Nuno Espirito Santo.

«Depuis le début de la pandémie, notre personnel dans la cuisine a rassemblé une grande boîte des choses de base dont nous avons besoin et pendant le moment fort de la pandémie, tout le monde l’avait.

«Alors que cela commençait à s’améliorer, nous nous sommes dit: » OK, maintenant vous êtes libre d’aller faire vos propres courses « . Mais maintenant, les niveaux augmentent et il y a la nouvelle variation qui inquiète tout le monde, nous avons recommencé, donc les joueurs et leurs familles ne vont pas dans les supermarchés.

« Il s’agit de se protéger. Il y a tellement de gens pour prendre soin de nous. »

L’attaquant de Manchester City Gabriel Jesus et le défenseur Kyle Walker ont été testés positifs au COVID-19, a déclaré vendredi le club de Premier League.

Deux autres membres du personnel de la ville ont également été testés positifs et tous les quatre sont auto-isolants.

« Tout le monde au club souhaite à nos collègues un prompt rétablissement au cours de la période de Noël avant leur retour au travail, à l’entraînement et à la compétition », a déclaré City dans un communiqué.