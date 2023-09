Les loups étourdissent Manchester City lors d’une masterclass de contre-attaque

Les loups ont remporté une victoire choc 2-1 contre Manchester City au Molineux samedi après-midi. Malgré ce résultat, l’équipe de Pep Guardiola reste en tête du classement de la Premier League. C’était leur première défaite en Premier League cette saison.

Ce sont les visiteurs qui ont dominé les premiers débats avec leur jeu de passes fluide et leur jeu basé sur la possession. Jeremy Doku a failli sortir de l’impasse à la 7e minute, avant que les hôtes ne prennent l’avantage.

Ruben Dias a mis le ballon dans son propre filet alors qu’il ne parvenait pas à gérer le centre de Pedro Neto.

Malgré leur retard, l’équipe de Pep Guardiola a joué avec sang-froid mais n’a pas réussi à créer d’occasions claires devant. Le gardien des Wolves, Jose Sa, a réalisé une série de plusieurs arrêts confortables de Dias et Nathan Ake. Cela a vu l’équipe locale entrer à la pause avec son avance intacte.

Les Wolves sont la première équipe à arrêter Manchester City en championnat cette saison

City a rétabli la parité à la 58e minute grâce à un génie individuel de Julian Alvarez. L’attaquant argentin a lancé un effort enroulé vers le coin le plus proche devant Sa pour remettre son équipe à niveau.

Cependant, huit minutes plus tard, les Wolves ont rétabli leur avance lorsque Hwang Hee-chan a percuté un filet vide. Le but est intervenu après un moment de chaos dans la surface de City.

Les champions en titre ont failli porter le score à 2-2 quelques secondes plus tard, mais Craig Dawson a brillamment réussi à garder le ballon hors de la ligne suite à un effort de Manuel Akanji.

Tout au long du match, les Wolves ont déployé un effort défensif robuste pour garder Erling Haaland silencieux pendant 90 minutes, puis ont semblé tout aussi dangereux en contre-attaque.

Le résultat constituera un énorme coup de pouce pour les Wolves qui ont joué admirablement plus tôt contre Liverpool et Manchester United cette saison mais ont perdu à deux reprises. City est toujours en tête du peloton avec 18 points en sept matchs et cherchera à rebondir rapidement lors de son déplacement aux Emirats pour un affrontement de haut de tableau contre Arsenal le week-end prochain.

Crédit photo : IMAGO / PA Images