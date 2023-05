Les loups espèrent convaincre Lopetegui de rester. Mais ils ont besoin de lui pour être tous dedans

Pour reprendre les mots du grand Ron Burgundy, cela a rapidement dégénéré.

Même dans le monde vertigineux et fou du football professionnel, où Leeds United peut limoger trois managers en 14 mois, Sheffield Wednesday peut atteindre Wembley de 4-0 puis 5-4 et Wrexham être l’histoire la plus glamour du pays, le rythme des événements à Wolverhampton Wanderers au cours des deux dernières semaines et demie a fait tourner la tête.

Ce n’est que le 8 mai que les fans des Wolves célébraient le succès de leur improbable mission de survie en Premier League avec trois matchs à perdre. Maintenant, ils s’attaquent à la possibilité que l’homme qui l’a dirigé s’en aille après seulement sept mois de travail.

Il va sans dire que les Wolves et leurs supporters veulent que Julen Lopetegui reste et s’appuie sur le travail fabuleux qu’il a accompli jusqu’à présent.

Mais les loups veulent le pic Lopetegui. Et pour s’assurer qu’ils l’auront, les prochains jours doivent bien se passer pour les deux parties.

Il est encore un peu difficile d’imaginer l’Espagnol de 56 ans quitter Molineux si peu de temps après avoir réussi un revirement de fortune remarquable.

Mais ses commentaires mercredi, à un groupe de journalistes basés dans les Midlands lors d’un débriefing de fin de saison prévu avant la finale de dimanche à Arsenal, n’offraient aucune garantie indéniable qu’il serait toujours l’entraîneur-chef lorsque les matchs reprendraient au début. Août.

Les discussions sont en cours et le club reste optimiste quant à la possibilité d’apaiser les inquiétudes de Lopetegui concernant les perspectives de la saison prochaine. Pour l’instant cependant, l’ancien entraîneur de l’Espagne et du Real Madrid garde ses options ouvertes.

«Je dois parler avec eux et je vais continuer à parler et essayer de mettre sur la table mes pensées, quelle est mon idée; et en même temps d’entendre leur idée d’où nous sommes et où nous voulons aller et ensuite voir si nous voulons y aller ou non », a déclaré Lopetegui.

« C’est un moment où il faut prendre une décision, car tous les clubs en veulent plus chaque année et c’est très difficile. C’est pourquoi nous devons pouvoir nous améliorer et ce sera peut-être une situation très difficile à améliorer car si vous n’avez pas d’argent et que vous devez vendre beaucoup de joueurs et que vous ne pouvez pas investir, ça va être plus difficile pour nous.

Ces pourparlers entre Lopetegui, le directeur sportif Matt Hobbs et le président exécutif Jeff Shi se poursuivront, mais les faits essentiels de la situation ne sont pas sur le point de changer.

Après deux fenêtres de transfert successives de grosses dépenses nettes, les Wolves doivent réaliser un profit sur les échanges de cet été pour éviter le risque d’enfreindre les directives de profit et de durabilité de la Premier League – le nouveau terme pour le fair-play financier.

Cela ne signifie pas qu’aucun nouveau joueur ne sera signé. Mais cela signifie que les revenus de la vente de joueurs doivent être supérieurs au montant dépensé pour les arrivées. Lopetegui peut continuer à poser des questions, mais cette réponse de base restera la même.

La politique de transfert des loups évolue. Il y aura peu ou pas de revenus dans la fourchette de plus de 30 millions de livres sterling (37 millions de dollars) pour les deux prochaines fenêtres de transfert au moins. Au lieu de cela, les recherches approfondies de Hobbs et de son équipe de recrutement seront soutenues, avec des offres de l’ordre de 10 à 20 millions de livres sterling pour les joueurs prometteurs susceptibles d’être à l’ordre du jour.

La question pour Lopetegui est de savoir s’il peut travailler avec cette réalité.

Les loups s’attendent à ce qu’il continue. Il a signé un contrat de deux ans et demi lorsqu’il a été nommé en novembre et s’en éloigner sans autre emploi serait une décision coûteuse tant sur le plan financier que sur le plan de la réputation.

Mais le club a aussi des questions de recherche à poser.

Alors que le meilleur résultat des jours et des semaines à venir serait de trouver un terrain d’entente, le pire des cas serait une trêve difficile dans laquelle Lopetegui est persuadé de rester tout en continuant à entretenir des doutes quant à sa capacité à faire le travail de la manière il aimerait.

L’homme qui a remporté la Ligue Europa 2019-20 avec Séville possède de nombreuses qualités, de son entraînement à son audace dans le jeu en passant par son sens tactique, mais celle qui a le plus contribué à son succès cette saison a été son intensité.

Lopetegui a conduit les loups sans relâche chaque jour et les a conduits en sécurité grâce à la force de leur personnalité. S’il perdait de l’intensité par manque de confiance dans le projet, ses pouvoirs seraient grandement diminués. Et cela ne servirait les intérêts de personne. S’il doit rester, ce qui semble toujours le résultat le plus probable des prochaines séries de pourparlers, les Wolves ont besoin qu’il soit à tapis.

Qu’il en soit arrivé là si peu de temps après la joie du succès est une source d’immense frustration pour le club.

Vient maintenant le travail de tracer une voie à suivre.

Il est encore tout à fait possible que les Loups persuadent Lopetegui de poursuivre son excellent travail jusqu’à présent à Molineux. Mais cela ne suffira peut-être pas en soi. Ils doivent le convaincre de croire aussi.

(Photo du haut : Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)