Wolverhampton Wanderers pourrait puiser dans le marché des transferts de janvier pour signer des renforts pour l’attaquant blessé Raul Jimenez, dont l’absence a laissé un trou dans l’équipe, a déclaré le manager Nuno Espirito Santo.

Jimenez, 29 ans, sera mis à l’écart dans un avenir prévisible après avoir subi une intervention chirurgicale sur une fracture du crâne lors d’un affrontement avec le défenseur d’Arsenal David Luiz le mois dernier.

En l’absence du Mexicain, qui est le meilleur buteur des Wolves avec quatre buts, Nuno a déployé Fabio Silva, signature record, dans l’attaque, mais le joueur de 18 ans n’a pas encore ouvert son compte pour le club de Premier League.

«Nous devons rééquilibrer l’équipe», a déclaré Nuno avant le match de championnat de lundi à Burnley. «Je ne suis pas content car malheureusement nous avons eu une énorme situation avec l’un de nos joueurs importants.

«Le mercato est une fenêtre d’opportunité pour tous les clubs de rééquilibrer leurs effectifs. Il peut s’agir de joueurs qui entrent ou de joueurs qui sortent. Nous sommes prêts à réagir si tel est le cas. »

Les loups ont rebondi après deux défaites successives en championnat avec une victoire 2-1 contre Chelsea, et Nuno a mis ses joueurs au défi de s’appuyer sur ce résultat.

«Nous cherchons à maintenir notre niveau de performances. C’est toujours notre objectif et nous essayons d’être cohérents tout au long. Burnley sera un match difficile, et nous voulons jouer un bon football, et c’est ce pour quoi nous travaillons », a déclaré Nuno.

Les loups sont 10e au classement avec 20 points en 13 matchs.