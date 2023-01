Les loups demandent des explications à la FA sur le but refusé à Liverpool

Julen Lopetegui a révélé que Wolverhampton Wanderers avait écrit à la Football Association pour demander une explication sur la raison pour laquelle le but de Toti Gomes contre Liverpool avait été refusé.

Les loups se sont vu refuser une célèbre victoire en FA Cup contre Liverpool en raison d’un manque d’angles de caméra pour un appel VAR serré qui a conduit Lopetegui à exprimer ses frustrations après le match nul 2-2 à Anfield.

Et le manager des Wolves a maintenant déclaré que le club attendait maintenant une explication sur la décision.

Lopetegui, s’exprimant avant le quart de finale de la Coupe Carabao des Wolves contre Nottingham Forest, a déclaré: “Bien sûr, j’ai vu les images sur Internet et j’ai mon opinion et nous avons envoyé à la FA nos commentaires et nous attendons une explication.

“J’ai parlé après le match et maintenant nous avons envoyé nos commentaires, mais il est très clair que quelque chose s’est passé.”

L’arbitre Andy Madley a dû s’en tenir à l’appel de son assistant car il n’y avait pas d’angle de caméra approprié qui montrait que Nunes était de la partie.

S’exprimant après le match, Lopetegui a déclaré : « Nous ne pouvons rien faire. Nous avons discuté avec l’arbitre. Il était très silencieux mais il nous entend.

“C’était dommage car aujourd’hui il y avait du VAR. Il a essayé d’expliquer mais ce n’était pas très clair mais, bien sûr plus ou moins, je vais lui montrer que je pense que le but est valable (depuis) ​​notre caméra tactique. J’ai vu la rediffusion.”

Lorsqu’on lui a parlé du problème de la caméra, Lopetegui a déclaré : « Je ne le savais pas. C’était dommage pour nous.

“Aujourd’hui, nous n’avons pas de chance avec la décision et nous n’avons pas eu beaucoup de chance, assez pour gagner le match.

« Je suis frustré et déçu.

“La réaction est un peu déçue car d’une certaine manière je suis très fier des joueurs, ils méritaient beaucoup plus aujourd’hui.

“C’est dommage que contre une équipe fantastique, ils aient eu beaucoup d’occasions et marqué un troisième but et je dois accepter (la décision) mais ce n’est pas un hors-jeu.”

Les deux équipes se rencontreront lors d’une rediffusion du troisième tour à Molineux le 17 janvier.