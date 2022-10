Les loups coulent Nottingham ; Tirage au sort de Fulham, Bournemouth ; Crystal Palace Tenir Leicester

Wolverhampton Wanderers a quitté la zone de relégation de la Premier League anglaise et y a quitté Nottingham Forest après qu’un penalty de Ruben Neves ait séparé les deux lutteurs par 1-0 samedi.

Neves a converti sur place après 56 minutes à Molineux pour assurer à l’équipe locale sans entraîneur sa deuxième victoire en championnat.

Forest a raté une occasion de partager les points lorsque le penalty de Brennan Johnson à la 79e minute a été arrêté par Jose Sa.

Les managers intérimaires Steve Davis et James Collins sont en charge des Wolves jusqu’à ce qu’un successeur soit trouvé pour Bruno Lage, qui a été licencié ce mois-ci.

La paire a remonté l’ambiance dans le club après avoir remporté une victoire cruciale contre un rival qui se bat également pour sa survie.

Les loups étaient sur le point de prendre les devants en première mi-temps lorsque la tête de Max Kilman a frappé le poteau.

Mais le match s’est soldé par deux pénalités, toutes deux accordées après vérifications VAR.

Le tir d’Adama Traoré a frappé le bras de Harry Toffolo et, après un long examen, l’arbitre Thomas Bramall s’est rendu au moniteur pour finalement accorder le penalty, que Neves a renvoyé à la maison.

VAR est intervenu à nouveau après que Matheus Nunes ait retiré Ryan Yates, mais Johnson n’a pas pu battre Sa sur place.

Fulham et Bournemouth tirage au sort 2-2

Le penalty d’Aleksandar Mitrovic en seconde période a permis à Fulham de faire match nul 2-2 avec Bournemouth en Premier League anglaise samedi.

Dominic Solanke a marqué après 63 secondes de jeu et a établi le but de Jefferson Lerma en première mi-temps pour Bournemouth, qui a donné deux fois les devants mais a finalement prolongé sa séquence sans défaite à six matchs sous le manager par intérim Gary O’Neil.

Mitrovic a commencé à Craven Cottage après avoir manqué du temps à cause de une blessure à la cheville et a égalisé sept minutes après la mi-temps. L’attaquant serbe a été abattu par Lerma sur un coup franc et son penalty a envoyé Neto plonger dans l’autre sens.

Le défenseur central Issa Diop a dirigé un corner à la 22e minute pour tirer Fulham même à 1- 1, mais Lerma a redonné l’avantage aux visiteurs sept minutes plus tard lorsqu’il a capté la passe unique de Solanke dans le coin inférieur droit devant Bernd Leno.

Leno a empêché d’autres dégâts peu avant la mi-temps en bloquant la tête descendante de Lerma et a dévié le suivi d’Adam Smith.

Bournemouth n’a pas encore perdu depuis qu’il a viré Scott Parker après avoir perdu contre Liverpool 9-0. Le club compte deux victoires et quatre nuls depuis le départ de Parker et accueille Southampton mercredi.

Fulham a mis fin à une série de deux défaites et accueille Aston Villa jeudi.

Leicester tenu par les visiteurs Palace

Leicester a raté l’occasion de sortir des trois derniers de la Premier League avec un match nul 0-0 à domicile contre Crystal Palace samedi.

Lors du coup d’envoi matinal de la journée à le King Power Stadium, le manager de Leicester, Brendan Rodgers, savait que c’était une chance de sortir son équipe de la zone de relégation avec une victoire. Et avec la rencontre de Wolverhampton et Forest samedi également, c’était l’occasion de capitaliser sur ses plus proches rivaux en tête-à-tête.

Le résultat signifie que Leicester pourrait encore terminer la journée en bas du classement. table pour maintenir la pression sur Rodgers.

“Le jeu moderne, si vous ne gagnez pas, il vous ouvre à la critique et je l’accepte”, a-t-il déclaré à BT Sport. “Les joueurs se battent, courent et donnent tout.

“J’ai toujours pensé qu’après le marché d’été, nous devions nous battre tout au long de la saison, mais les joueurs le font et j’espère que nous obtiendrons de meilleurs résultats au fil de la saison.”

