Les loups conviennent des frais pour le milieu de terrain de Flamengo Joao Gomes, qui était lié à Liverpool et à Man United, après avoir remporté le tir à la corde contre Lyon

Les loups ont finalement conclu un accord de 15 millions de livres sterling avec Flamengo pour le milieu de terrain Joao Gomes, selon talkSPORT.

L’accord a été suspendu après que Flamengo ait accepté une offre rivale de Lyon, mais Gomes a refusé de rejoindre le club français.

AFP Lyon avait regardé l’offre des Wolves pour Gomes, mais le joueur est resté ferme dans sa détermination à terminer son mouvement Molineux

Gomes devrait être le cinquième ajout des Wolves à la fenêtre de transfert de janvier, Julen Lopetegui concluant également des accords pour Matheus Cunha, Craig Dawson, Pablo Sarabia et Mario Lemina.

Le joueur de 21 ans a déjà été lié aux grands frappeurs de Premier League Liverpool et Manchester United.

L’expert sud-américain du football Tim Vickery a déclaré à talkSPORT que les Red Devils avaient envisagé de faire un pas pour Gomes lorsqu’Andreas Pereira était prêté à Flamengo la saison dernière.

Cependant, la décision de Man United de vendre Pereira à Fulham cet été a mis toute approche potentielle pour Gomes sur la glace.

Gomes a également parlé de son désir de jouer pour Liverpool au milieu de liens antérieurs avec eux.

Répondant aux rumeurs d’un changement d’Anfield, Gomes a déclaré en septembre : “Liverpool est une équipe pour laquelle je jouerais. J’ai le plus grand désir de jouer.

AFP La première sortie de Gomes sous un maillot des Wolves pourrait être contre Liverpool

“Jouer en Ligue des champions est mon plus grand rêve et celui de ma famille, mon plus grand rêve dans le football.”

Pour l’instant, Gomes devra se contenter d’une bataille de relégation en Premier League avec les Wolves uniquement hors de la zone de largage à la différence de buts.

La prochaine sortie des Wolves les verra affronter Liverpool à Molineux en Premier League le 4 février.