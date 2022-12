Les loups confirment la signature de Matheus Cunha de l’Atlético Madrid pour un contrat de 44 millions de livres sterling

Les loups ont signé l’attaquant brésilien Matheus Cunha en prêt de l’Atlético Madrid avec une obligation d’achat pour 50 millions d’euros (44 millions de livres sterling). Le joueur de 23 ans rejoindra l’équipe de Julen Lopetegui à partir du 1er janvier sous réserve d’un permis de travail. L’ancien joueur de Sion, du RB Leipzig et du Hertha Berlin a rejoint l’Atlético à l’été 2021 et a marqué sept buts la saison dernière, mais a eu du mal à gagner du temps cette saison. Guide rapide Comment puis-je m’inscrire aux alertes d’actualités sportives ? Montrer Téléchargez l’application Guardian depuis l’iOS App Store sur iPhone ou la boutique Google Play sur Android en recherchant « The Guardian ».

Les loups sont en bas de la Premier League et jouent à Everton, quatre points au-dessus d’eux à la 17e place, le lendemain de Noël.