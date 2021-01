La fenêtre de transfert s’ouvre début janvier et les spéculations s’intensifient sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Nuno veut que l’attaquant avec Costa soit une priorité

Le patron de Wolverhampton Wanderers, Nuno Espirito Santo, a confirmé qu’il prévoyait de donner la priorité à un attaquant en janvier, le Daily Mail rapportant que l’agent libre Diego Costa en tête de sa liste de recherche.



1 Liés

Raul Jimenez est absent pour le prévisible après s’être fracturé le crâne en novembre, et Santo a besoin de renforts d’attaque et déclare que le club « est prêt à prendre des décisions ».

Les loups ont été liés à Costa après sa libération par l’Atletico Madrid cette semaine, et un déménagement pourrait donc constituer la solution idéale pour les deux parties.

Les loups occupent actuellement la 12e place de la Premier League après un début de saison inhabituellement incohérent.

Costa a marqué deux buts en sept apparitions pour l’Atletico cette saison avant de se séparer du club.

BLOG EN DIRECT

09h00 GMT: Le manager d’Arsenal Mikel Arteta se résigne à avoir Mesut Ozil dans son équipe jusqu’en juin, même si rien n’indique que le milieu de terrain rejouera pour le club.

Ozil, 32 ans, n’a pas joué pour Arsenal depuis mars, depuis qu’il a été exclu de l’équipe.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 est le gagnant le plus élevé du club avec 350000 £ par semaine, mais Arteta n’est pas sûr qu’il fera à nouveau appel à Ozil.

« Ce que vous pouvez faire, c’est essayer d’être ouvert avec eux et leur dire vos intentions », a-t-il dit. « Certains aimeraient déménager parce qu’ils ne jouent pas, et d’autres aimeraient rester. C’est quelque chose que nous ne pouvons pas décider. Ils ont le droit de prendre la décision parce qu’ils ont un contrat. »

PAPER TALK (par Nick Judd)

Madrid cible l’arrière gauche Mendes

Le Real Madrid a identifié le jeune arrière gauche du Sporting Lisbonne Nuno Mendes comme leur remplaçant préféré pour Marcelo, rapporte AS.

Madrid considère l’adolescent comme un remplaçant à long terme du Brésilien de 32 ans, et AS pense qu’ils surveillent Mendes depuis quelques semaines.

Marcelo est hors contrat en 2022, mais beaucoup pensent que cela pourrait être sa dernière campagne au Bernabeu.

Mendes a impressionné cette saison avec une combinaison de rythme, de rythme de travail et de capacité à battre des adversaires, et il a disputé 13 des 15 matchs.

Le sport a déjà prolongé le contrat du jeune jusqu’en 2025 en sachant que certains des meilleurs clubs européens le surveillent, mais il a une clause de libération de 25 millions d’euros.

Le coach madrilène Zinedine Zidane fait face à la pression de Liverpool, de la Juventus, du Paris Saint-Germain et de Manchester United, qui gardent également un œil sur le jeune talentueux.

Marseille veut débarquer Milik

Attaquant de Naples Arkadiusz Milik a été lié à un certain nombre de clubs au cours des 12 derniers mois, mais il semble que l’équipe française de Marseille soit la dernière à avoir soumissionné pour ses services, selon la Gazzetta dello Sport.

Le titre italien suggère que le patron marseillais Andre Villas-Boas est le manager le plus susceptible de tenter Milik de quitter Naples en janvier.

La Fiorentina a offert à Naples environ 25 millions d’euros en octobre, mais Naples est maintenant prête à accepter une offre inférieure étant donné que Milik peut quitter le club gratuitement à partir du 1er février.

Milik pourrait partir pour seulement 10 à 12 millions d’euros, soit moins que ce que le club demandait avant Noël.

L’attaquant polonais est également envisagé par l’Atletico Madrid, qui cherche un remplaçant pour le Costa susmentionné.

Tap-ins

– Brighton et Hove Albion envisagent de déménager le gardien de Manchester United Sergio Romero en remplacement de Mat Ryan, à qui on a dit qu’il pouvait quitter le stade Amex. Romero a glissé dans l’ordre hiérarchique à Old Trafford après le retour de Dean Henderson de Sheffield United, et le Daily Mail estime que les Seagulls souhaitent débarquer l’Argentine en janvier. Romero a également été lié à une équipe espagnole sans nom, ainsi qu’à un transfert au club MLS Inter Miami.

– Eintracht Francfort recherche de toute urgence un remplaçant pour Bas Dost, et Bild rapporte qu’ils sont désireux de débarquer le jeune du Bayern Munich Joshua Zirkzee. Le contact a déjà été pris et Francfort est impatient de recruter un jeune joueur qu’il peut vendre pour beaucoup d’argent, tout comme il l’a fait avec Sébastien Haller et Kula Jovic. Cependant, Zirkzee est sous contrat jusqu’en 2023 et le Bayern hésite à vendre, préférant plutôt le prêter. Cologne est également intéressée.