Les loups battent Liverpool pour empiler plus de misère sur Klopp

Les Wolverhampton Wanderers se sont traînés hors de la zone de relégation alors qu’ils battaient Liverpool 3-0 au stade Molineux samedi soir.

Le résultat empile plus de misère sur Jurgen Klopp alors que la saison de bégaiement de Liverpool se poursuit. Les Reds sont entrés dans le match après leur déception de la semaine dernière en FA Cup lorsqu’ils ont été éliminés de la compétition par Brighton.

Les loups démarrent rapidement

Les loups sont sortis rapidement des blocs et ont pris la tête du 5e minute lorsque le centre de Hwang Hee-Chan a dévié Joel Matip pour battre Alisson et frapper le fond du filet.

Une défense plus bâclée de Liverpool a permis aux Wolves de doubler leur avance six minutes plus tard. Craig Dawson en a profité pour frapper à la maison après que la défense des Reds n’ait pas réussi à faire face à un centre de l’aile droite.

L’équipe de Julen Lopetegui a dominé ses adversaires au milieu du terrain alors que Matheus Cunha et Mario Lemina dominaient le ballon et semblaient à l’aise pour faire face à toute menace des Reds.

Les loups auraient pu mener 4-0 à la mi-temps si Alisson n’avait pas nié Cunha et Dawson se dirigeait alors vers le but à sa merci.

Darwin Nunez a forcé un arrêt acrobatique de Jose Sa après le but de Dawson mais à part l’effort de l’Uruguayen, Liverpool n’a rien offert dans les 45 premières minutes. L’équipe de Klopp avait l’air mieux après le redémarrage mais n’a pas pu le faire compter malgré la possession dominante. Mohammed Salah a tiré juste à côté à l’heure de jeu avant que Nunez ne frappe directement Sa après une merveilleuse passe transversale de Trent Alexander Arnold cinq minutes plus tard.

Les loups ont absorbé la pression et ont marqué sur une contre-attaque à la 71St minute. Ruben Neves s’est accroché à une belle passe du remplaçant Adam Traoré après avoir poursuivi sa course en profondeur depuis le milieu de terrain et les Portugais ont pris une touche avant de tirer au fond des filets.

Raul Jiminez aurait pu porter le score à 4-0 dans les dernières minutes du match, mais le fort de l’attaquant n’était pas cadré.

Énorme trois points

Alors que les Wolves ont obtenu 3 points énormes, Liverpool a maintenant perdu trois matchs consécutifs en Premier League pour la première fois depuis avril 2012. Les Reds ont maintenant 10e au classement de la Ligue avec 29 points en 20 matchs et à 13 points d’une place en Ligue des champions.

Klopp a exprimé sa frustration après la défaite en disant: «Nous ferions mieux de le changer. C’est vrai, 100 %. Je n’ai vraiment pas de mots pour ça, je suis désolé.

Crédit photo : IMAGO / Uk Sports Pics Ltd