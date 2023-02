Les loups battent Liverpool 3-0

Les Wolverhampton Wanderers, menacés de relégation, ont humilié le Liverpool de Jurgen Klopp samedi avec une victoire 3-0 sur les Reds ratés, qui n’ont pas encore gagné en Premier League cette année.

Les loups ont traversé la défense fragile de Liverpool dès le départ, ratant deux bonnes occasions avant qu’une réduction de Hwang Hee-Chan ne tombe sur le talon de Joel Matip pour un but contre son camp à la 5e minute.

Quelques minutes plus tard, le débutant des Wolves, Craig Dawson, a frappé dans le deuxième sans marque à bout portant après que le ballon ait rebondi sur Cody Gakpo dans une autre période de défense bâclée des visiteurs.

Un Liverpool enflammé a bien commencé la seconde mi-temps, mais Ruben Neves a effectivement mis fin au match à la 71e minute, contrôlant puis poussant le ballon à la fin d’une contre-attaque scintillante de l’équipe locale.

La défaite a laissé Liverpool 10e avec 29 points après un terrible début d’année 2023 au cours duquel ils n’ont remporté qu’un seul des sept matches – contre les Wolves en FA Cup – toutes compétitions confondues.

Après avoir frôlé un quadruplé historique la saison dernière, où ils ont remporté deux coupes nationales et ont été finalistes en Ligue des champions et en Premier League, l’équipe de Klopp, blessée et en manque de confiance, n’est plus que l’ombre d’elle-même.

Le résultat a été la troisième défaite consécutive de Liverpool en championnat. Cela a apaisé les craintes des Wolves d’une chute au championnat, les élevant à la 15e position avec 20 points, deux points devant les trois derniers.

