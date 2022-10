Les loups abattus dans le Wyoming pourraient appartenir à une meute du Colorado

DENVER (AP) – Les responsables des parcs et de la faune du Colorado pensent que trois loups abattus juste de l’autre côté de la frontière de l’État du Wyoming pourraient avoir appartenu à la meute de loups étroitement surveillée de North Park au Colorado.

La meute de North Park, qui traverse souvent le Wyoming où la chasse aux loups est légale, a gagné en notoriété l’année dernière après avoir donné naissance à la première portée connue de chiots du Colorado en 80 ans.

Travis Duncan, porte-parole de Colorado Parks and Wildlife, a déclaré dans un e-mail que l’agence ne peut pas encore confirmer si les loups tués faisaient partie de la meute de North Park, mais continuera à surveiller les animaux “si et quand ils seront ensuite vus dans la région”.

Duncan a ajouté qu’au moins deux loups ont été vus vendredi dans le nord du Colorado.

Au Colorado, tuer un loup peut entraîner une amende de 100 000 $ et jusqu’à un an de prison. Mais une fois que les quatre pattes ont traversé la frontière du Wyoming, les loups se trouvent dans la «zone des prédateurs» de l’État où n’importe qui peut légalement chasser les animaux sans permis.

Le Wyoming Game and Fish Department n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La différence dans les lois des États pourrait entraver la réintroduction prévue des loups dans le Colorado, qui a été approuvée de justesse par les électeurs lors d’une initiative de vote controversée en 2019. L’introduction est prévue pour 2023 sur le versant ouest peu peuplé.

Plus tôt cette année, les autorités du parc national de Yellowstone ont signalé que 20 loups s’étaient égarés hors du parc et avaient été tués par des chasseurs. Au moins un pack – le Phantom Lake Pack – a perdu la plupart ou la totalité de ses membres et est considéré comme «éliminé».

“Il est très clair que les loups doivent être protégés, peut-être de façon permanente, de ce genre d’abattage non réglementé”, a déclaré Rob Edward, conseiller du Rocky Mountain Wolf Project, une organisation luttant pour la réintroduction.

Edward a déclaré que les loups aident à maintenir un écosystème équilibré en partie en éliminant leurs populations de proies, notamment les wapitis, les orignaux et les cerfs.

La réintroduction des loups dans le Colorado reste vivement combattue par les organisations d’élevage qui craignent de perdre du bétail au profit des prédateurs. L’année dernière, Colorado Parks and Wildlife a confirmé la première tuerie de bétail de l’État par des loups depuis des décennies. L’agence rembourse les éleveurs pour les pertes.

La Colorado Cattleman’s Association n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Presse associée, La presse associée