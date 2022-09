Les louanges d’Erling Haaland deviennent “routinières”

SÉVILLE, Espagne – Pep Guardiola a déclaré qu’Erling Haaland était devenu un buteur si prolifique à Manchester City que cela faisait partie de sa “routine” de la journée de parler des buts du Norvégien après les matchs.

Haaland a marqué deux autres buts lors de la victoire 4-0 contre Séville mardi pour porter son record à Man City à 12 buts lors de ses sept premiers matchs.

Il a également amélioré son record en Ligue des champions à 25 buts en 20 matchs et Guardiola a déclaré que cela devenait une tradition de féliciter le joueur de 22 ans après les buts de ses cinq derniers matches.

“J’adore cette routine et ça a été une routine à chaque conférence de presse après les matchs pour parler de lui et de ses buts”, a déclaré Guardiola. “J’espère qu’il pourra continuer cette routine. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Ce ne sont pas seulement les deux buts, c’est toujours qu’il est là, toujours là. C’est toujours le sentiment qu’il pourrait marquer plus de buts.

“Ses chiffres tout au long de sa carrière, même les équipes précédentes, sont assez similaires. Il a un incroyable sens du but.”

Erling Haaland de Manchester City et Pep Guardiola parlent lors de leur victoire en Ligue des champions contre Séville. Getty Images

City avait également Phil Foden et Ruben Dias sur la feuille de match en Espagne alors que l’équipe de Guaridola a fait un début parfait dans le groupe G.

Foden a également aidé à créer le deuxième but de Haaland avec un tir qui a été paré dans la surface de réparation par le gardien de Séville Bono.

« Dernièrement, il [Foden] ne joue pas si bien, mais il fait toujours un travail et court et se bat et il est stable pour l’équipe “, a déclaré Guardiola.” Vous pouvez mal jouer parce que vous êtes humain, mais vous ne pouvez jamais faire ce que Phil fait à chaque match et c’est pourquoi il mérite de jouer.”

Guardiola a également été impressionné par Manuel Akanji, qui a fait ses débuts après son transfert le jour limite du Borussia Dortmund.

Akanji est intervenu en raison des blessures d’Ayermic Laporte et de John Stones et pourrait conserver sa place pour la visite de Tottenham Hotspur au stade Etihad samedi.

“Il s’est entraîné un jour et demi avec nous, mais il a montré son expérience à Dortmund et ce qu’un bon défenseur central Manchester City nous a apporté”, a déclaré Guardiola.

“Il a une qualité similaire à [Aymeric], il peut casser les lignes avec la passe. Il lit très bien les espaces et je suis très content pour lui.”