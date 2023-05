Les Lords exhortent Braverman à protéger les droits des citoyens britanniques vulnérables dans l’UE

Une commission influente de la Chambre des Lords a exhorté Suella Braverman à intensifier ses efforts pour protéger les droits des citoyens britanniques vulnérables dans l’UE après le cas d’une femme âgée atteinte de démence menacée d’expulsion de Suède.

Il a également déclaré qu’il fallait faire davantage pour garantir que les droits des citoyens de l’UE au Royaume-Uni – également garantis par l’accord de retrait du Brexit – soient protégés pour éviter un « scénario de type Windrush ».

Stewart Wood, président par intérim de la commission des affaires européennes, a déclaré: «Alors que le temps qui s’écoule depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE augmente, il est impératif que les droits des citoyens britanniques et européens restent une priorité absolue et continuent de bénéficier de la plus haute politique politique. attention.

Dans une lettre de neuf pages adressée au ministre de l’Intérieur, la commission de Lord Wood a déclaré avoir été informée de graves problèmes liés aux programmes de résidence affectant les citoyens britanniques qui vivaient déjà dans l’UE avant le Brexit.

Les problèmes comprenaient la mise en œuvre de l’accord de retrait au Danemark et en Suède, où on leur a dit que le taux de refus des citoyens britanniques demandant des documents pour rester dans le pays après le Brexit était disproportionnellement élevé.

Parmi les personnes refusées figurait Kathleen Poole, une Britannique de 74 ans qui ne peut ni marcher ni parler et a été menacée d’expulsion de Suède parce qu’elle n’avait pas rempli les papiers pour rester dans sa maison de retraite.

Son ordonnance de renvoi a été gelée, mais seulement après que sa famille a communiqué avec la presse et que le groupe de campagne Britanniques en Europe a porté le sort de sa famille à l’attention des autorités de Stockholm et de Bruxelles.

Le comité a également entendu parler d’une famille britannique de quatre personnes avec deux jeunes enfants qui a également été menacée d’expulsion de Suède; et des enfants britanniques en difficulté à Malte à l’âge de 18 ans.

Les pairs ont déclaré à Braverman qu’ils étaient très préoccupés d’apprendre que les ressources pour soutenir les citoyens britanniques dans l’UE avaient été considérablement réduites depuis 2021, sans organisation officielle pour fournir des conseils aux 1,32 million de Britanniques installés dans l’UE, et aucun organe statutaire surveillant l’application. de l’accord de retrait dans toute l’UE. Et ce malgré l’augmentation des cas graves et complexes comme celui de Poole.

Plusieurs témoins qui ont témoigné devant le comité, dont Sue Wilson, présidente du groupe de campagne Bremain en Espagne, ont déclaré que la décision de fermer le fonds de soutien aux ressortissants britanniques signifiait que de nombreuses personnes vulnérables, y compris des retraités en Espagne, pourraient ne plus être en mesure d’accéder au soutien. ils avaient besoin.

Des inquiétudes ont également été exprimées quant à la capacité des ressortissants britanniques à voyager dans l’espace Schengen, avec des malentendus parmi les agents des frontières sur la différence entre les vacanciers et les résidents britanniques dans l’UE dans le cadre de l’accord de retrait.

En ce qui concerne les citoyens de l’UE au Royaume-Uni, la commission a souligné qu’il y avait encore un arriéré de 181 000 citoyens de l’UE en attente d’une décision sur leurs demandes de statut permanent.

Des pairs ont déclaré à Braverman qu’ils avaient entendu dire que les candidats étaient laissés dans l’incertitude, incapables de demander un permis de conduire provisoire, d’obtenir une carte CEAM pour l’assurance maladie de vacances dans l’UE ou d’accéder aux droits sociaux.

Ils ont déclaré à Braverman que, dans certains cas, il était conseillé aux citoyens de l’UE de ne pas voyager hors du pays pendant que les décisions étaient en attente, les rendant « effectivement emprisonnés au Royaume-Uni ».