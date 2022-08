Les looks VMA les plus emblématiques de Jennifer Lopez au fil des ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jennifer Lopez marche sur le tapis rouge des VMA depuis des années et n’a jamais manqué d’offrir aux fans un moment et un look emblématiques sur le tapis rouge.

Peu importe la cérémonie de remise de prix ou la première à laquelle elle assiste, Lopez sait comment fermer le tapis et avoir tous les yeux sur elle, comme en témoigne la création de Google Images après son apparition aux Grammys dans une robe verte Versace.

Ses looks VMA sont tout aussi iconiques et illustrent l’évolution de la mode au fil des ans.

Jetez un œil à certains des looks les plus reconnaissables de Lopez dans les VMA.

2000

Pour les VMA 2000, Lopez a foulé le tapis dans un ensemble tout blanc auquel ses fans pensent encore aujourd’hui. Elle marchait aux côtés de son petit ami de l’époque, Sean “P Diddy” Combs, dans un crop top et un jean Sean John. Lopez a conservé le thème blanc avec un bandana blanc, des chaussures blanches, des bijoux blancs et de l’art du nombril blanc.

Elle était déjà connue comme celle à surveiller sur le tapis rouge, et ce look n’a fait que solidifier son statut.

2001

Lors de sa performance de 2001 sur la scène VMA, Lopez a montré ses abdos dans un haut blanc court et une jupe taille basse. Elle est montée sur scène avec le rappeur Ja Rule pour interpréter leur chanson “I’m Real”. La tenue et la performance sont devenues un moment emblématique de l’histoire des VMA.

2002

Pour les VMA 2002, Lopez et Ben Affleck venaient de se réunir et étaient sur le point de se fiancer pour la première fois. Elle a marché sur le tapis rouge en portant une version NSFW d’une tenue de bureau.

Lopez portait une chemise boutonnée marron moulante qui était en grande partie déboutonnée, lui donnant un décolleté plongeant, qu’elle a décoré d’un long collier circulaire. Elle l’a associé à une jupe marron moulante et des talons marron. Lopez portait également ses cheveux bouclés sur le tapis rouge, une première pour elle aux VMA.

2004

Fraîchement sortie de sa rupture avec Affleck, Lopez a fait forte impression sur le tapis rouge des VMA. Lopez a choisi de porter une robe bustier qui comportait quelques nuances de marron, des accents de paillettes dorées et des panneaux drapés colorés.

Elle a associé le look à une variété d’accessoires, notamment des boucles d’oreilles pendantes, des bracelets, un sac à main marron et, plus particulièrement, un chapeau de cowboy marron foncé pour couronner le tout. Son choix de chaussures a également fait une déclaration, car elle a choisi de porter des talons avec des plumes.

2014

En 2014, Lopez a porté une robe Charbel Zoe en maille argentée à peine présente avec des découpes à l’avant et à l’arrière et une fente atteignant presque sa taille. La robe était presque complètement dos nu et mettait parfaitement en valeur le corps tonique de Lopez.

Elle l’a associé à des chaussures Jimmy Choo argentées et à une pochette argentée et a porté ses cheveux raides pour la nuit.

2018

En 2018, Lopez a foulé le tapis en tant que récipiendaire du prix Michael Jackson Video Vanguard Award, mettant tout en œuvre pour son look ce soir-là. Bien qu’elle ait eu quelques changements de costume, Lopez a foulé le tapis rouge dans une robe inspirée de la cotte de mailles en argent conçue par Versace.

Elle a marché aux côtés de son petit ami Alex Rodriguez, portant la robe à épaules dénudées, des talons argentés et tous les accessoires argentés. Lopez a même peint ses ongles en argent métallique assorti.

2018

Au moment de sa performance, Lopez a ajouté et enlevé certains éléments tout au long de la performance, mais ce qui est resté constant tout au long était un body en or. Le body de style bondage, recouvert de cristaux Swarovski, était souvent associé à des capes ou des manteaux au sol. Elle a terminé la performance en portant un pantalon de survêtement doré et une veste dorée recouverte de cristaux sur sa combinaison.

Après avoir terminé sa performance, Lopez a accepté le prix Vanguard dans l’ensemble d’or dans lequel elle a terminé.

2021

Lopez n’a pas foulé le tapis ni joué aux VMA 2021, mais elle a quand même réussi à faire sa marque ce soir-là lorsqu’elle est arrivée sur scène en tant que présentatrice. Jaws est tombé quand elle est apparue vêtue d’une chemise à lacets courte et d’une jupe métallique lacée sur chaque jambe, toutes deux conçues par David Koma.

Elle a remis à Olivia Rodrigo le prix de la chanson de l’année, mais tout le monde pouvait parler du look de Lopez ce soir-là.

Le spectacle de cette année devrait être inoubliable avec des artistes comme Lizzo et J Balvin et une performance de Kane Brown qui inclura des éléments de réalité mixte.