Les looks qui font tourner les têtes en 2022 : la controverse Marilyn Monroe de Kim Kardashian, la robe vaporisée de Bella Hadid et plus encore

Cette année a apporté un certain nombre de moments de mode.

De la robe vaporisée de Bella Hadid à la Fashion Week de Paris au port controversé par Kim Kardashian d’une robe historique de Marilyn Monroe au Met Gala, les célébrités sont apparues lors d’événements cette année dans des tenues qui font tourner les têtes.

Voici un retour sur quelques-uns d’entre eux :

La robe Met Gala de Kim Kardashian

Kardashian a suscité la controverse en mai lorsqu’elle portait une robe moulante de couleur nude Jean Louis que Marilyn Monroe a enfilée en chantant à bout de souffle “Joyeux anniversaire” au président John F. Kennedy en 1962.

Kardashian a d’abord été refusé par le propriétaire de la robe, Ripley’s Believe it or Not. Cependant, elle a continué à enfiler la robe – 16 livres de moins – et a marché bras dessus bras dessous avec son petit ami de l’époque, Pete Davidson, lors de la soirée à New York.

Après avoir porté la robe, le créateur Bob Mackie, qui a dessiné le croquis original de la robe, a qualifié son choix de mode de “grosse erreur”.

Monroe “était une déesse”, a déclaré Mackie à Entertainment Weekly. “Une déesse folle, mais une déesse. Elle était juste fabuleuse. Personne ne photographie comme ça. Et c’était fait pour elle. C’était conçu pour elle. Personne d’autre ne devrait être vu dans cette robe.”

Les historiens de la mode et les experts ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que Kardashian ait pu endommager la robe en la portant sur le tapis rouge – bien qu’elle se soit changée en réplique pour le dîner.

Ripley a confirmé plus tard que Kardashian n’avait pas blessé la robe.

La robe transparente de Florence Pugh à la Fashion Week de Milan

Alors que l’été devenait plus chaud, les looks des stars aussi, à commencer par Florence Pugh, qui a applaudi sur Instagram les “hommes vulgaires” qui ont critiqué ses “petits t–s” sur son Instagram après avoir porté un rose vif robe en tulle Valentino lors de la Fashion Week de Milan en juillet.

L’actrice de “Don’t Worry Darling” a déclaré qu’elle savait qu’il y aurait des “commentaires” sur la robe, mais a ajouté qu'”il est facile pour les hommes de détruire totalement le corps d’une femme, publiquement, fièrement, pour que tout le monde le voie”.

Elle a dit qu’elle était maintenant “heureuse” de tous les “défauts” de son corps, ajoutant : “Ce qui est le plus préoccupant, c’est…. Pourquoi as-tu si peur des seins ? Petits ? Gros ? Gauche ? Droit ? Un seul ? Peut-être aucun ? . Alors. Terrifiant.”

Les cinq robes de mariée de Jennifer Lopez

Un autre moment de mode est survenu le même mois lorsque Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont finalement mariés après avoir mis fin à leurs fiançailles près de 20 ans auparavant. Et à la vraie mode, il y avait cinq robes pour les noces.

La star de “Marry Me” portait trois robes Ralph Lauren pour son mariage en août au domaine d’Affleck en Géorgie, et une pièce d’Alexander McQueen et Zuhair Murad pour leur premier mariage à Las Vegas en juillet.

“J’ai cette robe depuis tant d’années, et je viens de la conserver, de la conserver, de la conserver, et maintenant je la porte le jour de mon mariage”, a déclaré Lopez dans une vidéo Instagram avant son mariage en juillet. tout en portant une simple robe à jupe ample sans manches.

“Rester assez longtemps et peut-être que vous trouverez le meilleur moment de votre vie dans un drive-in à Las Vegas à midi et demi du matin dans le tunnel de l’amour, avec vos enfants et celui avec qui vous passerez pour toujours “, a-t-elle écrit à propos de leurs premiers mariages dans sa newsletter On the JLo. “L’amour est une grande chose, peut-être la meilleure des choses, et ça vaut la peine d’attendre.”

La robe vaporisée de Bella Hadid

Un autre des moments de mode emblématiques de l’année est survenu lors de la Fashion Week de Paris en septembre, lorsque le mannequin Bella Hadid était sur scène vêtue uniquement de ses sous-vêtements tandis qu’une robe était vaporisée sur elle avec une couche de latex blanc.

Pour la grande finale du défilé de mode Coperni, Hadid a défilé les seins nus sur la piste, puis s’est tenue patiemment pendant que trois hommes lui aspergeaient du latex qui s’est finalement transformé en une robe mi-longue à épaules dénudées avec une fente taille haute.

“Merci @bellahadid pour ce moment magique qui restera à jamais gravé dans nos esprits et nos cœurs”, a ensuite écrit Coperni sur son compte Instagram. “Merci pour votre confiance, votre amour et la performance la plus époustouflante. Nous sommes si fiers de ce que nous avons créé tous ensemble. Rien de tout cela n’aurait été possible sans @manelfabrican et son talent. Quand la mode rencontre la technologie.”

Les tenues accrocheuses de Megan Fox, Shania Twain et Allison Janney

Alors que le temps se refroidit et que l’année tire à sa fin, les étoiles apportent toujours la chaleur avec plusieurs regards accrocheurs.

Le 4 décembre, Megan Fox a canalisé Pamela Anderson en portant un chapeau à plumes rose vif semblable à celui que la star de “Baywatch” portait aux MTV Video Music Awards 1999. Elle a associé le casque qu’elle portait pour la performance du fiancé Machine Gun Kelly dans un club de Miami avec un soutien-gorge, un pantalon et des talons roses.

Pour ne pas être en reste, la chanteuse country Shania Twain a foulé le tapis rouge des People’s Choice Awards le 6 décembre dans une robe transparente à imprimé léopard.

La chanteuse de musique country de 57 ans a montré ses abdos dans le numéro audacieux de Rodarte qui comportait un haut bandeau à imprimé animal associé à une longue écharpe à capuche assortie, rappelant ses jours “Ça ne m’impressionne pas beaucoup”.

Enfin, le 7 décembre, Allison Janney a montré sa forme dans une robe argentée scintillante et moulante qui laissait peu de place à l’imagination.

Elle a associé la pièce de Naeem Khan à des talons Stuart Weitzman pour la première de sa comédie Prime Video “The People We Hate at the Wedding”.

