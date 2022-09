Les looks NYFW les plus sexy de Lori Harvey

Pour toujours cette fille

Tous les regards étaient tournés vers la star de la mode émergente Lori Harvey qui a stupéfié dans chaque regard à chaque événement animé sans transpirer pendant le NYFW étoilé de cette année.

La méchante évanouie a fait tourner les têtes aux défilés de mode Tom Ford, Michael Kors et Fendi, au défilé de mode Vogue World, à la soirée de l’icône Harper’s BAZAAR, à la présentation REVOLVE Gallery NYFW et partout ailleurs où elle a été repérée par des photographes.

Découvrez quelques-uns de ses looks les plus chauds ci-dessous:

Et oui, il est sûr de dire que l’album “Renaissance” de Beyoncé a contribué à son comportement de méchant.

Sa dernière prise de contrôle survient après qu’elle ait été stupéfaite par son physique sculpté et son glissade de côté lors de la première mondiale de “Me Time” à Los Angeles.

Stylisé par Elly KaramohHarvey a commandé le tapis dans une robe Greg Lauren unique (* voix de Beyoncé *) avec un sweat à capuche rustique.

“Marjorie et Steve Harvey croyait en moi et en ma vision avant beaucoup », a déclaré Karamoh dans un interview avec Bazar de Harper, ajoutant : « et je leur suis éternellement redevable. En plus d’être mon client, M. Harvey est aussi mon mentor et un excellent exemple de figure paternelle.

Avant la première, Lori et ses besties méchants Erin Winters, Sophie Jamoraet Alyssa Brook ont pris du « temps pour moi » pour eux-mêmes avec une journée de soins remplie de respiration, d’un bain sonore et de massages.

Le mannequin obsédé par le temps a également trouvé du temps entre les séances de soins pour surprendre Kevin Hart et Mark Wahlberg avec des robes “Me Time”.

Quel est votre look préféré de Lori Harvey de NYFW ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil à l’hystérie de Twitter sur la fashion girl Lori sur le dos.