Les looks les plus époustouflants de la star de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Munmun Dutta

Le MV Wildflower de Kim Namjoon, leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, est sorti. La chanson plonge dans les épreuves qui accompagnent la célébrité. Le leader de BTS dessine des métaphores entre les étincelles lumineuses des feux d’artifice et la nature éphémère du nom. RM, alias Kim Namjoon, dit qu’il préférerait avoir une carrière plus stable et persévérante, aussi solide que des fleurs sauvages. La vidéo est absolument magnifique avec ses éléments de violet. L’ensemble de l’album Indigo compte dix titres en tout. Ce qui le distingue, c’est le lyrisme de RM. Les métaphores, les rimes et les pensées sont à un niveau différent. Il en a chanté 50 % en anglais.