Les looks les plus enchanteurs de Shehnaaz Gill à ce jour

Harshad Chopda, Pranali Rathod et Karishma Sawant émission de télévision vedette Yeh Rishta Kya Kehlata Hai va avoir une tournure majeure dans l’histoire. AbhiRa s’est à nouveau séparé. Neil a été tué dans une altercation et Akshara était blâmé pour tout. Abhimanyu divorce d’elle sur-le-champ. Akshara a le cœur brisé et quitte la maison Birla. Elle ne retourne pas au manoir de Goenka et vit toute seule. Heureusement, Abhinav (Jay Soni) l’aide sans aucune mauvaise intention. Et maintenant, préparez-vous pour un drame majeur dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.

Mise à jour choquante de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai :

Dans le prochain épisode de l’émission télévisée vedette Harshad Chopda-Pranali Rathod et Karishma Sawant, nous verrons Goenka et Birlas couper ensemble le gâteau. Manjiri est également de retour de l’hôpital et se porte bien. On voit Abhimanyu cliquer sur un selfie de toute la famille. On dirait qu’il clique sur une photo du téléphone de Manish. Manish reçoit l’appel d’Akshara qui lui annonce qu’elle s’est mariée. Tout le monde est sous le choc.

Abhimanyu refuse de parler à Akshara

Eh bien, le précap de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a également vu Abhinav (Jay Soni) appeler Abhi et lui demander de parler à Akshara (Pranali Rathod). Mais Abhimanyu refuse. Abhinav essaie d’expliquer qu’Akshara veut lui parler de leur enfant et il se déchaîne en disant qu’il ne veut pas lui parler.

Découvrez toute la promo Yeh Rishta Kya Kehlata Hai ici:

Les fans d’AbhiRa sont bouleversés et discutent des enfants

Selon les médias, le tournage des épisodes d’après saut dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai a commencé aujourd’hui. Il a été dit qu’Abhimanyu (Harshad Chopda) aura un look fringant après le saut. Deux photos d’enfants si elles deviennent virales. Les fans pensent qu’ils sont l’enfant de Shivu et Aarohi. Découvrez les tweets ici :

Dans l’ensemble, les fans sont assez contrariés par la façon dont l’histoire de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai se déroule. Ils ont également appelé au boycott.