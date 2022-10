Les looks les plus en vogue de Doja Cat lors de la Fashion Week de Paris

La Fashion Week de Paris a commencé et les stars chauffent les premiers rangs, les tapis rouges et les podiums. Chat Doja est une célébrité qui n’a pas peur du style abstrait de la haute couture. Du glamour exagéré aux tenues de créateurs extravagantes, les looks de la Fashion Week parisienne de Doja Cat méritent d’être reconnus.

La garde-robe Wild Fashion Week de Doja Kitty

Pour l’événement de style annuel de cette saison, l’interprète de « You Right » a opté pour le pur DRAMA. Alors qu’elle était assise au premier rang du défilé printemps-été 2023 de Vivienne Westwood le 1er octobre, Doja, 26 ans, est allée avec un œil trop dessiné et des sourcils minimes.

Elle a associé la doublure striée d’éclairs à un manteau à motifs floraux brillants et une jupe à pois surdimensionnée. Le look était accompagné d’un foulard orné de bijoux assortis et de bracelets joncs. À la fin du défilé, elle a reçu un bouquet de fleurs du designer en chef Andreas Kronthraler.

Déesse au visage d’or

En véritable forme de Doja, l’artiste excentrique a ébloui avec un visage en or lors du défilé AWAKE Mode printemps-été 2023. Révélant la peau dorée de sa couronne basse jusqu’en dessous de sa clavicule, l’artiste a créé un look qui ne manquera pas de faire tourner les têtes et de photographier magnifiquement.

Doja Cat a également réussi à faire basculer le look avec un t-shirt blanc frais lors d’un voyage au magasin Jacquemus. Le chanteur de “Say So” a enfilé un glam doré avec un jean baggy et un manteau en peau de mouton vegan de Simon Miller.

Bébé rouge, blanc et bleu

Le natif de Californie s’est rendu à l’événement Mônot dans un glam futuriste. Elle portait une peinture faciale blanche avec un contour bleu et des lèvres rouge cerise. Mme Cat portait une robe moulante noire révélatrice et une longue perruque noire.

Chauve Heaux Chut

En août, Doja est allée sur Instagram Live pour faire ses débuts avec sa tête fraîchement rasée.

“Je n’ai jamais été censé avoir des cheveux, je n’aime pas avoir des cheveux. Je n’ai jamais aimé avoir des cheveux. Je ne peux pas vous dire une seule fois depuis le début de ma vie que j’ai jamais été comme, ‘C’est cool.’ Je n’aime tout simplement pas avoir de cheveux.

Alors que l’interprète de “Woman” tient à garder une coupe basse, on a repéré une César blonde platine au défilé Givenchy. Elle a associé la coupe buzz avec un blazer noir audacieux, des bottes Givenchy Shark, des lèvres à rayures noires et des sourcils cloutés.

Laquelle des tenues de la Fashion Week parisienne de Doja Cat est votre préférée ?