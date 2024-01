Les looks les plus beaux et les plus étranges de la semaine couture de Paris

La Semaine de la Couture, qui a lieu deux fois par an à Paris, peut sembler une pure écume, mais c’est en réalité une virée shopping. Les acheteurs les plus passionnés (et les mieux nantis) du monde convergent pour admirer des créations extraordinaires, presque entièrement faites à la main, de Christian Dior, Chanel, Jean Paul Gaultier et plus encore. Les ensembles qui ne finissent pas dans les garde-robes des clients servent souvent de base aux robes portées par les célébrités lors des Oscars, dans quelques semaines. Les stars sont un aspect essentiel de la Semaine de la Couture, et des acteurs tels que Glenn Close et Zendaya étaient assis aux premiers rangs, vêtus de vêtements de créateurs.