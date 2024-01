Les looks les plus audacieux que les célébrités portaient à la Fashion Week de Paris 2024

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Jennifer Lopez, Zendaya et Anya Taylor-Joy à la Fashion Week de Paris 2024. Peter White/Getty Images, Stéphane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images, Max Cisotti/Dave Benett/Getty Images

Les célébrités affluent en France avec style pour la Fashion Week de Paris 2024.

Jusqu’à présent, de nombreuses stars ont porté des looks audacieux pour l’événement de mode.

Les stars d'”Euphoria” Zendaya et Hunter Schafer portaient des looks Schiaparelli aux traits audacieux.

La Fashion Week de Paris est de retour, réunissant des stars de tous les horizons des industries du divertissement et de la mode.

Même si elles ne défilent pas sur les podiums, les célébrités sautent sur l’occasion de voler la vedette dans des ensembles aux couleurs vives, aux décolletés profonds et aux accessoires accrocheurs.

Voici quelques-uns des looks les plus audacieux du plus grand événement mode parisien de l’année.