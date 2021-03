C’est une autre année autour du soleil pour Lady Gaga.

La légende du Bélier vient d’avoir 35 ans le 28 mars, et c’est l’occasion idéale pour les fans de revenir sur ses paillettes et son glamour les plus fous. C’est une icône de la mode qui a défilé sur les podiums de Thierry Mugler et Marc Jacobs et a toujours inspiré les fans à vivre leurs rêves de mode les plus fous.

Il est clair que la chanteuse aux multiples facettes n’a jamais hésité à sortir et à montrer aux fans ses looks les plus audacieux de la tête aux pieds.

Les ensembles de Mother Monster ne sont qu’une extension de son art et nous n’oublierons jamais la coiffure qu’elle portait en 2009, puis sa robe de viande, son sac à main et ses bottes assortis pour les MTV Video Music Awards en 2010. Les fans de Gaga ne devraient pas être surpris si elle décide de porter ses biscuits Oreo inspirés de la chromatica sur une robe cette année.

« C’est quelque chose qui change constamment. » Gaga partagé avec Panneau d’affichage de son style personnel. « Quelque chose que vous pouvez enflammer à tout moment … Ma mode fait partie de qui je suis, et bien que je ne sois pas né avec ces vêtements, je suis né de cette façon. »

Qu’elle porte la couture de cristal conçue par Armani à Kermit la grenouille, Lady Gaga laisse toujours les fans sur le bord de leur siège en attendant de voir ce que la chanteuse lauréate d’un Grammy a en réserve pour ses futurs looks.