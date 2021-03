Tout en portant une planche à roulettes, Zac a affiché beaucoup de butin en arborant une casquette de baseball, un sweat-shirt bleu et une paire de lunettes de soleil. Quant à Vanessa, elle a enfilé un débardeur bleu qui s’accordait parfaitement avec le sweat et le short de son petit ami. Elle a complété son look avec un fedora, un sac à dos rouge et un pantalon en cuir noir.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy